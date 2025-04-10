Премьера мюзикла «Лестница для миллионера» состоялась в Рязанском музыкальном театре

В среду, 9 апреля на сцене Музыкального театра Рязани отгремела яркая постановка с итальянским колоритом. Мюзикл «Лестница для миллионера» в этот вечер удивлял зрителей стилем, юмором и знакомыми песнями в новых интерпретациях. Спектакль был пропитан атмосферой грядущего и, стоит надеяться, жаркого лета.

В центре повествования – утративший вдохновение музыкант и примерный семьянин Джованни, все беды которого идут от женщин. Супруги Марии, третирующей мужа по поводу и без, повзрослевшей дочери Софии, собирающейся вернуться домой с женихом Филиппо и, наконец, красавицы Лауры – новой соседки, за которой ухлёстывает обаятельный портье Тонино. Собственно, на перипетиях этих трёх пар и основывается сюжет о преодолении, маленьких радостях жизни и, конечно же, любви.

Мюзикл можно назвать по-настоящему сочным, подобно лимонам, которые составляют основу антуража. Характерный итальянский юмор, в свою очередь – не единственное, что переносит нас в прекрасную, страстную страну. Само собой, главное – музыка. Так что вплетённые в действие адаптации таких знаменитых песен, как «Felicita», «Mambo Italiano» и другие, зажгут молодое поколение и вызовут трепетную ностальгию у старшего.