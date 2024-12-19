Премьера мюзикла «Бременские музыканты» состоялась в Рязанском музыкальном театре

17 декабря масштабный и красочный праздник прошёл в Рязанском музтеатре. Предновогодняя пора ознаменовалась премьерой мюзикла «Бременские музыканты» (6+) и сопутствующей ему ёлкой. Причём, можно сказать, в буквальном смысле.

Спектаклю для всей семьи предшествовало театрализованное представление, главными героями которого стали Ёлка-ведущая, Баба Яга, Дед Мороз и ель наряженная, с которой вышеуказанная фольклорная колдунья нагло украла огоньки. Юным зрителям предстояло вернуть их. После же, с подачи морозного волшебника и уже вместе со своими родителями и другими гостями они получили чудесный подарок – динамичный и яркий мюзикл, основанный на всем известном советском мультфильме.

Фото — Рязанский музыкальный театр

«Мультижанровое полотно» – так охарактеризовала балетмейстер-постановщик Софья Прилуцкая спектакль, который отныне войдёт в репертуар театра, и это в полной мере отражает его суть. Много комедии, немного лирики, много акробатики, немного гиперболических образах, и всё это в приятных пастельных тонах, словно конфеты и зефир, которые так и хочется съесть за праздничным новогодним столом. История авантюрной компании и её предводителя Трубадура, влюбившегося в Прекрасную Принцессу, ожила в новом прочтении, но с дорогими сердцу культовыми песнями в прекрасном исполнении.

Словом, мюзикл определённо стоит посетить, чтобы ненадолго перенестись в сказку в преддверии Нового года.

Полина Иманова