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Фото: t.me/umvd62
Происшествия

Прекращено административное производство в отношении водителя УРТ

Анастасия Мериакри

В Рязани прекращено административное производство в отношении водителя УРТ. Об этом сообщат администрация города.

Напомним, 14 января 2025 года возле дома 26 «Б» по ул. Новоселов в Рязани (разворотный круг) троллейбус сбил 76-летнюю жительницу Кораблинского района. Происшествие произошло около 12:00. За рулем общественного транспорта находился 48-летний мужчина.

Ввиду отсутствия в действиях водителя состава административного правонарушения Отдельным СБ ДПС Госавтоинспекции УМВД России по Рязанской области административное производство в отношении водителя МУП г. Рязани «УРТ» прекращено.

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