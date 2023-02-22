Преимущества комплексного подхода в ремонте квартир

Есть несколько стратегий проведения ремонта в своей квартире. Первая – попытаться все сделать своими силами, и это действительно возможно в случае небольшого косметического ремонта. Вторая стратегия – поиск мастеров для каждого этапа ремонта. Третья – обращение в компанию, которая сделает все «от и до», то есть «под ключ». О преимуществах именно этого подхода и поговорим.

Одной из компаний, которая осуществляет комплексный ремонт квартир в Москве без предоплаты, является «Я -Ремонт». Подробнее об услугах компании тут: https://yaremont.ru/.

Контроль на каждом этапе

Ремонт «под ключ», как правило, подразумевает наличие команды с прорабом, ответственность исполнителя на каждом этапе, а также периодическую отчетность. Иными словами, на каждом этапе с квартирой будет работать группа мастеров, которые отвечают за результат без перекладывания ответственности.

Добиться аналогичных условий при подключении разных мастеров «с улицы» на каждом этапе невозможно.

Выбор и доставка материалов

Еще одно преимущество комплексных услуг – выбор и доставка материалов по согласованной смете. Обычно у крупных ремонтных компаний есть свои каналы заказа материалов со скидкой и прочими преференциями в гипермаркетах и у прямых поставщиков.

Кроме помощи в выборе материалов команда мастеров самостоятельно будет заниматься доставкой и подъемом материалов на этаж. Это исключает необходимость в грузчиках или услугах ТК на «аутсорсе».

В некоторых компаниях, осуществляющих ремонт, в штате есть свои дизайнеры интерьеров, которые составляют и согласовывают проект с заказчиком. В соответствии с проектом мастера подбирают материалы для закупки.

Работа по единой смете и гарантии

В финансовом плане работа с одним исполнителем на всех этапах – это возможность составить и утвердить единую смету с детальным описанием трат на каждом этапе работ. Изменения в смету вносятся только при согласовании новых условий сторонами.

Преимущество при этом следует отдавать тем ремонтным компаниям, которые работают без предоплаты и с поэтапной оплатой за выполненные работы.

Разумеется, у ремонта «под ключ» есть еще одно преимущество – ответственности исполнителей за выполненные работы. Уже упомянутая компания, к примеру, дает гарантию на ремонт сроком на 36 месяцев. Мастера «с улицы», если и дадут аналогичные гарантии, то вряд ли смогут их исполнить в полной мере при наступлении гарантийных случаев.