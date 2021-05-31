Предъявлено обвинение школьнице, надругавшейся над девочкой в Барнауле

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Следователи сообщили, что 14-летней школьнице из Барнаула предъявили обвинение после того, как она надругалась над 11-летней девочкой, пишет РИА Новости.

Инцидент произошел 23 мая в Барнауле. По данным следствия, злоумышленница и ее подруги привели жертву в заброшенный дом, избили ребенка, после чего, как сообщили СМИ, изнасиловали несчастную бутылкой.

Все это девочки снимали на телефон, некоторое время спустя видеозапись появилась в социальных сетях.

Подчеркивается, что подростку грозит до двадцати лет лишения свободы согласно пункту «б» части четвертой статьи 132 УК.

Также возбуждено дело против чиновников из администрации Алтайского края, краевого Министерства образования, мэрии Барнаула и городского комитета по образованию. Их подозревают в халатности.