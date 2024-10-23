Представлен второй тизер сериала Любови Львовой и Сергея Тарамаева «Дети перемен»

START, Wink.ru и НТВ представили второй тизер сериала Любови Львовой и Сергея Тарамаева «Дети перемен» (18+).

Премьера 8-серийной семейной саги на сломе эпох — уже в ноябре на START и Wink.ru. За производство нового сериала отвечает START при поддержке «НМГ Студии».

Действие «Детей перемен» развернется на фоне 90-х — времени, когда «жизнь по понятиям» разделяла даже самых близких людей, и брат был готов убить брата. В центре сюжета — трое братьев от разных отцов, Петр, Юра и Руслан. Их мать — водитель троллейбуса Флора — объединяет непохожих друг на друга сыновей в любящую семью. Но на дворе 1995 год, в воздухе витает запах быстрой наживы, открываются подпольные клубы и во дворах идут разборки не на жизнь, а на смерть. У каждого из сыновей Флоры появляются свои друзья и свои тайны. На фоне ветшающих ДК и закрывающихся заводов рушится и семья Флоры.

Как всегда в сериалах Любови Львовой и Сергея Тарамаева главных героев окружают не менее яркие персонажи второго плана. Так, друзей среднего брата Юры (Макар Хлебников) — принципиального и честного следователя и библиотекаря-поэта — сыграли Кузьма Котрелев и Лев Зулькарнаев.

«Виктор — очень крутой персонаж — рассказывает Кузьма Котрелев про своего героя. — Трагичный, романтичный. Он работает в милиции, а в 90-е там творится какой-то ужас. Все сотрудничают с бандитами, кроме него. Виктор борется за справедливость, хочет, чтобы в стране что-то менялось. В каком-то смысле он живет в не очень подходящее для себя время. Но он очень трогательный».

Второго друга Юры, библиотекаря Родиона, сыграл Лев Зулькарнаев, и эта роль стала для звезды драмы «Слово пацана. Кровь на асфальте», своего рода, вызовом. «Люба и Сережа написали роль как бы не „под меня“, а про меня. Родя — такой одинокий поэт. И они включили в сценарий мои стихи, что очень приятно. В этом смысле роль была исповедальная: играть ее было одновременно и легко, и тяжело, это такое серьезное откровение, — объясняет актер. — Родя — одинокий, болезненный ребенок. Человек большого таланта, который не может найти себя в жизни. Самые сложные для меня сцены — с матерью. В сериале переданы очень тяжелые отношения Родиона и его мамы, которую сыграла Аня Снаткина. Отношения Аркадиной и Тригорина, Гамлета и Гертруды, условно говоря. Эти сцены были самые эмоциональные, на пределе какой-то правды. Приходилось доставать что-то из себя — и все это очень болезненно».

Компанию в кадре Хетагу Хинчагову (он сыграл младшего сына Флоры Руслана) составил Артем Кошман. «Было интересно сыграть человека смелого, который умеет рисковать в столь трудные времена, — говорит актер о своем герое, предприимчивом Энштейне. — Для меня съемки стали очень трогательным опытом, потому что я смог прикоснуться наяву к временам молодости моих родителей».

«„Дети перемен“ — очень говорящее название, — считает Лев Зулькарнаев. — Наши персонажи — потерянные дети, которых герои Сэлинджера ловят над пропастью во лжи. Изломанное время, изломанные ребята, изломанные судьбы. И их, конечно, хочется поймать над этой пропастью. И Родиона, и всех остальных».