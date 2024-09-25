Представлен трейлер сказочного блокбастера «Огниво»

Авторы сказочного блокбастера «Огниво» (6+) опубликовали трейлер фильма.

Производством семейного приключенческого блокбастера «Огниво» занимаются кинокомпания СТВ, телеканал «Россия», компания CGF, при поддержке Фонда кино.

В главных ролях: Роман Евдокимов, Антонина Бойко, Виталий Хаев, Ирина Старшенбаум, Михаил Трухин, Ян Цапник, Юрий Кузнецов, Сергей Марин, Ирина Горбачева. Режиссер фильма — Александр Войтинский («По щучьему велению»).

В основе сюжета фильма — мотивы одноименной сказки Ганса Христиана Андерсена. История повествует о приключениях веселого и хитрого паренька Вани в сказочном царстве. Иван привык никогда не теряться: обвести любого вокруг пальца — запросто! Притвориться солдатом — еще проще! Но однажды в поисках удачи он находит… огниво. Старинную зажигалку, по-нашему. А оттуда вдруг царевна Даша появляется и о помощи просит. И сражаться Ване придется не только за царевну Дашу, но и за правду, надежду и любовь.

Роман Евдокимов, исполнитель роли Ивана: «Сказки имели огромное значение в моем детстве, мама много сказок мне читала, в том числе „Огниво“. Но у нас отдельная история. В ней нет ни одного пересечения с Андерсеном, кроме солдата, который находит огниво. Все остальное — другое, пронизанное русскими сказками в том числе, это компиляция архетипических сюжетов, которые собираются в новую сказку».

Ирина Старшенбаум, исполнительница роли царицы Настасьи: «Честно говоря, для меня сказка была одной из мечт. Я ходила после всех своих драматических фильмов и говорила: „хочу сниматься в сказке, хочу волшебных миров“, и это услышала наш кастинг-директор Алла Петелина и сказала Сергею Сельянову: „а давайте мы попробуем Ирину“. Меня попробовали, и вот я в сказке, облаченная в прекрасные наряды, которые нам подарили художники по костюмам. А художник по гриму Тамара Фрид сделала нам прекрасные образы».

Съемки проекта проходили в Новгородской области (на территории Новгородского Кремля, музея-заповедника Витославлицы, Знаменского подворья), в республике Карелия и в Санкт-Петербурге.

Фильм «Огниво» выйдет во всех кинотеатрах страны 24 октября 2024 года. Дистрибьютор картины — кинокомпания «Централ Партнершип» (входит в «Газпром-Медиа»).