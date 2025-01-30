Представлен трейлер фильма «Всё, что тебя касается»

Кинопрокатная компания «Наше кино», совместно с онлайн-кинотеатром Okko, телеканалом НТВ и ГПМ РТВ, представила официальный трейлер приключенческого драмеди «Всё, что тебя касается» (12+). Картина расскажет трогательную историю 18-летней Маши, отправляющейся на концерт группы «Звери» в поисках своего отца, сообщает пресс-служба НТВ.

Сюжет

Маша никогда не видела своего отца и считала, что он её бросил. Найдя в дневнике матери его имя — Павел Соколов — и узнав, что их встреча произошла на концерте «Зверей», девушка решает разыскать его. В социальных сетях она находит пост Павла о предстоящем концерте и отправляется туда, надеясь узнать правду.

Фильм обещает стать ярким событием для зрителей разных поколений: он наполнен юмором, известными хитами и душевными моментами, передающими атмосферу юности и первых эмоций. Хотя сюжет и персонажи вымышлены, история получилась проникновенной и жизненной, способной откликнуться в сердце каждого.

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Создатели и актёрский состав

Главные роли в фильме исполнили:

Маша Кошина ,

, Виктор Хориняк ,

, Зоя Бербер ,

, Олег Чугунов ,

, и другие.

Режиссёром выступил Александр Войтинский, известный по фильмам «Призрак», «Огниво» и «По щучьему велению». В проекте также приняла участие сама группа «Звери», а её солист Рома Зверь стал продюсером и композитором фильма.

Съёмки и премьера

Съёмки проходили в Москве и Подмосковье, а также — впервые в истории — на живом стадионном концерте «Зверей» в Лужниках, собравшем более 45 тысяч зрителей.

Премьера фильма состоится 10 апреля на больших экранах.