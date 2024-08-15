Представлен трейлер фильма «Возвращение попугая Кеши»

Создатели представили трейлер фильма «Возвращение попугая Кеши» (6+).

Это авантюрная комедия для всей семьи. Никто точно не останется равнодушным к попугаю и к приключениям героев в исполнении Никиты Кологривого и Оксаны Акиньшиной, которые стараются помочь Кеше найти его любимую попугаиху.

Попугай Кеша в озвучании Гарика Харламова получился очень ярким ироничным персонажем.

Фильм выйдет в прокат 31 октября при широкой поддержке СТС, Юмор ФМ, ВКонтакте, Издательства «Малыш»*, Афиши КП и издания Вокруг Света

*«Малыш» — одно из старейших детских издательств, которое издает Книги Александра Курляндского о приключениях попугая Кеши. В 2024 году «Малыш» отмечает свое 67-летие.

Георгий Малков, продюсер:

«Я сам с нетерпением жду, когда смогу пойти посмотреть со своим детьми законченный фильм в кинотеатр. Думаю, что представленный сегодня трейлер создаст такое же ожидание у всех, кто его увидит. Яркий, увлекательный, с интересными персонажами в лице Никиты Кологривого и говорящего попугая с голосом Гарика Харламова. Путешествие из летнего Сочи в холодную Москву добавит осени немного красок и позволит каждому окунуться в детство! Мне кажется, у нас есть все компоненты для того, чтобы стать зрительским хитом!».

В руках у Митяя (Никита Кологривый), школьного учителя географии из Сочи, оказывается не просто говорящий, а умный попугай из древнего рода. Его зовут Иннокентий — или просто Кеша для своих. Попугай оказывается у Митяя в сложный момент жизни — его девушка Лера (Ира Безряднова) ставит отношения на паузу. Она хочет роскошной жизни, а Митяй не может ей этого обеспечить. Зато может попугай. Точнее, он может «прокачать» Митяя так, чтобы тот начал много зарабатывать.

Новые друзья заключают договор — Кеша поможет вернуть Митяю Леру, а Митяй поможет попугаю найти и вернуть его возлюбленную попугаиху, с которой их когда-то давно разлучили.

Помимо главного аттракциона фильма — умного попугая — зрители будут наблюдать много увлекательных приключений главных героев в лице Никиты Кологривого, Оксаны Акиньшиной, Марка Юсеф и Кеши. Кроме попугаев в фильме снялись обезьяны, удав, страус, еноты, медведь и тигр.