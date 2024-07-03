Представлен трейлер фильма «Пальма 2»

Продюсерские компании «Марс Медиа», «Амедиа Продакшн», телеканал «Россия», онлайн-кинотеатр Okko и кинокомпания «Централ Партнершип» (входит в «Газпром-Медиа») представили тизер-трейлер фильма «Пальма 2» (6+).

В главных ролях — Виктор Добронравов, Леонид Басов, Владимир Ильин, Валерия Федорович, Игорь Хрипунов, Сергей Гилев и Таисья Калинина.

«Пальма 2» продолжит историю овчарки Пальмы и расскажет о ее невероятной дружбе с медвежонком Мансуром, а также о полных опасностей приключениях героев в тайге.

Оставив большую авиацию, летчик Вячеслав Лазарев с семьей перебирается в глубинку, где продолжает летать, но теперь на маленьком винтовом АН-2. И жизнь Лазаревых идет своим чередом, пока однажды в нее не врывается маленький медвежонок, которому Коля, сын летчика, дает кличку Мансур. Когда косолапого похищают местные браконьеры, ему на помощь приходит верная овчарка Пальма. Двум животным нужно найти дорогу домой через лес, полный диких зверей, охотников и прочих опасностей. А Лазаревым, отправившимся на поиски своих четвероногих друзей, предстоит вспомнить, что значит быть настоящей семьей.

Съемки «Пальмы 2» проходили в Подмосковье и Пермском крае.

Виктор Добронравов, исполнитель роли Вячеслава Лазарева: «Это будет большое семейное приключенческое и зрелищное кино. Эмоциональное — и смешное, и трогательное. Семья Лазаревых, как говорит один из персонажей, „расширяет зоопарк“: в их судьбе появляется медвежонок Мансур, над которым Пальма берет шефство, и эта парочка меняет жизнь всей семьи».

Леонид Басов, исполнитель роли Коли: «Это особенный для меня проект. В „Пальме“ я впервые снялся в кино и очень рад, что эта история получила продолжение. В „Пальме 2“ появляются новые герои, а главное, в ней появляется медвежонок, сниматься с которым было одновременно и очень сложно, и очень интересно. Зрителей ждет настоящее киноприключение!»

Картина выйдет в прокат 20 марта 2025 года, дистрибьютор — «Централ Партнершип» (входит в «Газпром-Медиа»).