Представлен трейлер праздничной новогодней сказки «Звезды в Сибири»

5 декабря во всех кинотеатрах России состоится большая премьера – в прокат выходит первая в этом году новогодняя сказка «Звезды в Сибири» (16+) с Сергеем Светлаковым, Дмитрием Брекоткиным, Дмитрием Маликовым, Клавой Кокой, Тимуром Батрутдиновым и Ольгой Бузовой. Популярные артисты, без которых в России не обходится ни один Новый год, играют в проекте самих себя – звезд, которые поехали на корпоратив в Сибирь и застряли в маленькой деревне. Их ждет суровое выживание, проверка на прочность, а также знакомство с их настоящим внутренним миром и волшебство праздничной новогодней ночи в глубинке.

Режиссер фильма – Илья Фарфель («Короче» с Борисом Дергачевым, «Война семей» с Александром Робаком), продюсеры студии SVERDЛOVSK – Сергей Светлаков, Саид Давдиев, Максим Лебедев. Прокатчик – «Централ Партнершип» (входит в «Газпром-Медиа»).

Крупная компания из Сибири приглашает на новогодний корпоратив топовых звезд российского шоу-бизнеса. Артисты соглашаются и садятся в самолет, однако жизнь вносит свои коррективы – из аэропорта автобус увозит их в маленькую деревню среди снегов, где их встречает глава местного сельсовета. Звезд ждут крутые испытания: Дмитрий Маликов встретится со своей ярой поклонницей, Светлаков и Брекоткин проверят свою дружбу на прочность, Клава Кока останется без соцсетей, Ольга Бузова окажется в многодетной семье охотников-эвенков, а Тимур Батрутдинов выпьет приворотное зелье в доме сибирской знахарки.

Сергей Светлаков: «Сделать такое кино – большая мечта нашей студии SVERDЛOVSK. Раньше мне казалось, что собрать нас всех в одном кадре просто невозможно, но у нас получилось. Мы оттолкнулись от идеи о том, что многим зрителям интересно узнать, какая изнанка у всех этих звездных туров, как популярные люди ведут себя в обычной жизни. Мы дарим зрителю возможность увидеть, как обстоятельства издеваются над знаменитостями! Но глобально наша история о том, что звезды – это просто люди, которым тоже бывает сложно. Мы не оставим зрителя без настоящего новогоднего чуда».

Клава Кока: «Это была моя первая главная роль в художественном фильме. До этого было много предложений по съемкам, но я их не принимала, так как обычно не люблю браться за то, в чем не чувствую себя профессионалом. Этот проект стал исключением, поскольку в нем мне, по сути, нужно было сыграть саму себя. Героиня, которую вы увидите в фильме, конечно же, мне очень близка, но только та «Клава», которую вы увидите в конце фильма.

На съемках у нас была настоящая коза! Я в первый раз доила козу, и у меня все получилось. Я старалась не сделать ей больно, и, мне кажется, у нас получилось установить какой-то коннект. Возможно, я даже больше, чем коза, стрессовала и переживала, а комфортно ли ей сниматься. Мне удавалось получать удовольствие от съемок, и я до сих пор вспоминаю эту атмосферу. Наверное, если бы мне предложили еще такой вот экспириенс, то я бы согласилась, потому что мне правда очень понравилось, и что-то новое во мне это открыло 100%».

Дмитрий Маликов: «Ради съемок в этом фильме мне пришлось перекроить мой летний отпуск, но мое лето получилось интересным в первую очередь благодаря съемкам «Звёзд в Сибири». Надеюсь, нам удастся сделать так, чтобы люди смеялись и переживали вместе с нами, и в конце концов порадовались тому, что все заканчивается хорошо! Дмитрий Маликов, которого вы увидите в фильме, мне и близок, и не близок: я человек гораздо менее привередливый, гораздо более деликатный. Хотя элементы артистического, звездного апломба, которые наш режиссер просил меня показать, есть в каждом популярном артисте, и это нормально. Главное – чтобы они не переходили в звездную болезнь. Я рад тому, что благодаря фильму мы все подружились и хорошо провели время. Очень важно, когда со съемок есть, что вспомнить».

Тимур Батрутдинов: «В фильме вы увидите спинофф-персонажа «Тимур Батрутдинов», он же Батруха, из нашего с Гариком Харламовым шоу «ХБ», где мы, высмеивая себя, высмеивали окружающую нас реальность. В «Звездах в Сибири» все играют себя такими, какими их делают таблоиды и комментарии в соц.сетях. Самой сложной для меня стала сцена битвы с Дмитрием Маликовым. Сражаться на шпагах с человеком, на песнях которого ты вырос, и при этом, этот человек выглядит гораздо лучше тебя – это как сходить к психологу и попрощаться с детством!»

Ольга Бузова: «В любой роли, которую играет артист, есть его частичка. Я бываю очень разной, я многогранная, поэтому в фильме есть то, что мне близко. Не бояться трудностей, идти вперед — в этом вся я. Я всегда желаю получать максимум удовольствия. Мы сняли очень хороший новогодний фильм, который заставит и посмеяться, и задуматься. Поэтому просто наслаждайтесь и кайфуйте! У нас была потрясающая команда, слаженная, четкая. Работать над этим фильмом было настоящим удовольствием».

Дмитрий Брекоткин: «Это классическая новогодняя сказка. Может быть, в чем-то она наивна, кто-то скажет, что она нереалистична, но в Новый год случаются чудеса. Люди верят, что хотя бы в Новый год произойдут эти чудеса. Фильм зацепит нашей актерской игрой, если мы, конечно, хорошо сыграем! Светлаков как продюсер, имея и актерский опыт, знает всю изнанку. Он очень подробно все примеряет на себя и внимательно относится к мелочам. Звездный состав у нас разнообразный, кого-то я видел в первый раз, кого-то давно не видел. Сценарно так придумано, что есть два поколения: от совсем молодежи до ветеранов. Работая на площадке, я наблюдаю за другими актерами, и понимаю, какой же я «олдскульный» чувак!».