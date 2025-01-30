Представители России, Италии, Франции и других стран приедут в Рязань на конференцию

В Рязани состоится V международная конференция, посвященная Движению Сопротивления в годы Второй мировой войны. Об этом сообщает администрация города.

В этом году мы отмечаем 80-ю годовщину Победы советского народа в Великой Отечественной войне и 80-ю годовщину гибели и подвига Героя Советского Союза, Национального героя Италии Федора Андриановича Полетаева.

В Италии 2 февраля традиционно на месте гибели Ф.А. Полетаева в поселке Канталупо-Лигури и «Поле Славы» кладбища Стальено проведут митинги в честь его подвига. В Рязани в 11.00 4 февраля состоится V ежегодная международная конференция «Народы СССР и стран Европы в борьбе с нацифашизмом в период Второй мировой войны», приуроченная к годовщине гибели нашего земляка.

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Конференция организуется с 2021 года. За эти годы она получила международный формат. В 2025 году достигнут новый уровень – очный. Мероприятие соберет членов Россотрудничества, Российского исторического общества, Российского военно-исторического общества, Ассоциации сотрудничества России и Италии (Москва), ANPI и других организаций.

Об участии в Движении Сопротивления расскажут около 20 представителей из России, Италии, Франции, Узбекистана, Азербайджана, Болгарии, Армении, Сербии. От Рязани на конференции будут сотрудники органов власти, учащиеся школ, студенты и курсанты высших учебных заведений города и области.

Прямую трансляцию организуют в официальной группе администрации города Рязани и соцсетях. По результатам работы планируют издать сборник.