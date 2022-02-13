Представители рязанской власти выступили в поддержку Камилы Валиевой

Рязанские политики высказываются в поддержку фигуристки Камилы Валиевой, готовящейся выступить на Олимпиаде в Пекине. Ранее в СМИ появилась информация о запрещённом препарате в допинг-пробе спортсменки.

Пост в поддержку Камилы разместил председатель Рязанской областной Думы Аркадий Фомин.

Слежу за выступлениями наших спортсменов на Олимпиаде в Пекине и не могу остаться равнодушным к несправедливости. Наша замечательная фигуристка Камила Валиева заставила весь мир восхищаться своим талантом в столь юном возрасте. Уверен, что с ее стороны нет и не могло быть никаких нарушений, которые могли сказаться на спортивных достижениях, а цель этого скандала — выбить нашу спортсменку из колеи. Камила, вся страна поддерживает тебя! Будь уверена в своих силах и продолжай борьбу!

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Первый зампред правительства Рязанской области Анна Рослякова опубликовала пост в инстаграме:

Дина Аверина. Камила Валиева. Кто-то решил, что если молодых и талантливых не удаётся победить честно, то проще использовать другие приемы. Может, и проще, но наших девчонок не победить!

Вы лучшие!