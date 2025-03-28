Представители Рязанской области приглашаются к участию в форуме «Сильные идеи для нового времени»

Министерство экономического развития Рязанской области информирует о старте приема заявок на форум «Сильные идеи для нового времени», организованный Агентством стратегических инициатив.

Форум проводится ежегодно в соответствии с Указом Президента РФ. «Прямой диалог между обществом, экспертами, властью и бизнесом, который мы выстраиваем на Форуме, – это эффективный механизм для решения общенациональных задач. Чтобы реализовать амбициозные планы развития и успешно ответить на внешние вызовы, важно объединить усилия всех уровней власти и каждого гражданина», – отметил заместитель руководителя Администрации Президента Российской Федерации, председатель оргкомитета Форума Максим Орешкин.

В 2025 году идеи и предложения принимаются по пяти направлениям, отвечающим национальным целям развития РФ до 2030 года, включая социальные, предпринимательские, технологические, кадровые, экологические и климатические инициативы.

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Подать заявку может каждый житель региона до 15 мая, для этого необходимо зарегистрироваться на крауд-платформе по ссылке и выбрать нужную номинацию, предложить свой проект. Работа по экспертной оценке идей начинается с момента поступления первого предложения. Финальной точкой станет очный двухдневный Форум, который пройдет летом в Нижнем Новгороде. Будет проведена презентация лучших идей и проектов.

Более подробная информация о форуме «Сильные идеи для нового времени» размещена на сайте проекта.