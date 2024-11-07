Представители городской администрации встретились с многодетными семьями

6 ноября в Доме ТОС прошла встреча руководителей структурных подразделений администрации с многодетными семьями. Речь шла о выделении участков под индивидуальное жилое строительство. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Представители многодетных семей озвучили волнующие их темы, касающиеся выделения земельных участков в районе посёлка Варские. В частности, межевание земли, уточнение границ участков, прокладку дорог и проведение коммуникаций.

Заместитель начальника управления капитального строительства Андрей Козлов пояснил, что строительство сетей электроснабжения и газоснабжения будет осуществляться энергосетевыми организациями по мере обращения граждан – собственников земельных участков. Разработка проектно-сметной и рабочей документации на строительство сетей водоснабжения, включающей проектирование водозаборного узла запланирована за счет средств бюджета города Рязани.

Специалисты городской администрации ответили на вопросы, которые находятся в компетенции управлений. Те, которые относятся к другим ведомствам, были записаны, чтобы уточнить информацию и потом довести её до всех заинтересованных лиц. Отмечается, что подобные встречи будут проводиться и в дальнейшем.