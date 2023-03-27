Представители фракций областной Думы прокомментировали отчёт главы региона о результатах работы в 2022 году

Депутаты областной Думы в понедельник, 27 марта, в рамках заседания рассмотрели отчёт губернатора Рязанской области о результатах деятельности правительства в 2022 году. Павел Малков ответил на вопросы всех представленных в региональном парламенте фракций. Депутаты приняли отчёт к сведению, а по окончании заседания высказали свое мнение.

Председатель областной Думы Аркадий Фомин (фракция «Единая Россия») подчеркнул, что доклад губернатора охватывает все сферы деятельности исполнительных органов власти, четко прослеживается выполнение поставленных задач. Аркадий Фомин акцентировал внимание на совместной работе правительства и регионального парламента:

– Приоритетом работы правительства в 2022 году было достижение национальных целей, поставленных Президентом РФ. Четко прослеживается тенденция к более слаженной работе с федеральным центром: мы видим, сколько средств выделено, на какие объекты, какие новые направления стали финансироваться. Это дает возможность говорить об эффективном использовании полученных средств. Несколько поменялись принципы не только к формированию команды, но и самой деятельности правительства. Сегодня команда сформирована, и вместе с депутатским корпусом мы работаем над контролем за теми решениями, которые принимаются правительством и реализуются непосредственно на территориях. Наш общественно-депутатский контроль будет и дальше развиваться, а диалог с правительством у нас становится более конструктивным, ведь каждый из нас заинтересован в том, чтобы Рязанская область развивалась активно, динамично, чтобы качество жизни у нас улучшилось.

Лидер фракции политической партии «Справедливая Россия – За правду» Сергей Пупков отметил, что большая часть выступления губернатора была посвящена социальной сфере, был сделан акцент на наиболее значимых вопросах образования, здравоохранения, социальной защиты населения, особенности в части привлечения молодых специалистов, в первую очередь, в районы области.

Комментируя отчет, председатель фракции «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость» Наталья Рубина заметила, что этот год был очень непростым, но у губернатора есть понимание проблем, существующих в регионе, и путей их решения:

– Павлу Викторовичу выпала непростая участь: и федеральные вызовы, и специальная военная операция, и тотальные пожары. Права на ошибку не было. Сто процентное погружение в тему области, поддержку жителей. Важно, что в непростых условиях губернатор особое внимание уделил исторически-культурным объектам и заверил, что они не останутся без внимания. Отрадно, что Павел Викторович выделяет в отдельную категорию работу с людьми старшего поколения. Это очень важно для нашего стареющего региона. Наша фракция всегда за поддержку новых решений любого социально направленного вопроса.

Председатель фракции «Новые люди» Вадим Польевтов добавил, что разговор с Павлом Викторовичем прошёл в диалоговом режиме. Парламентарий получил ответы на вопросы, волнующие многих рязанцев, о возведении нового Солотчинского моста, строительстве спортивных площадок на территории региона.

Руководитель фракции ЛДПР Никита Усачёв, возглавляющий комитет по экологии и природопользованию, отметил, что губернатор затронул важные для рязанцев темы экологии, здравоохранения, дорожной инфраструктуры:

– Будем делать выводы позже: к чему придет Рязанская область. Будем осуществлять и дальше депутатский контроль, более тщательно работать по наиболее значимым для людей направлениям.

Руководитель фракции КПРФ в Рязанской областной Думе Денис Сидоров выразил уверенность в том, что, несмотря на сложность социально-экономической ситуации, перераспределение средств в связи с СВО в экономике, производстве, все задачи, стоящие перед правительством, все начинания будут выполнены.