Председатель Рязанской Облдумы Аркадий Фомин: Главное – не обещать то, что нельзя выполнить, и избегать популизма

Главное – не обещать то, что нельзя выполнить и избегать популизма. Об этом сказал председатель Рязанской Облдумы Аркадий Фомин, открывая первое заседание осенней сессии.

Говоря о задачах, стоящих перед депутатами, он напомнил о предстоящей работе над проектом трёхлетнего областного бюджета. Проект впервые будет внесён в электронном виде. В работе над ним депутаты будут руководствоваться принципом: любые расходы должны быть обеспечены доходами. При этом парламентарии учтут потребности и наказы рязанцев, озвученные в ходе завершившейся избирательной кампании:

Наша совместная задача вместе с правительством Рязанской области и вместе с губернатором Николаем Любимовым определить приоритеты и предусмотреть в бюджете финансирование на эти цели, — сказал Фомин.

В весенне-летний период депутаты Облумы усилили контроль за объектами, которые строятся в рамках национальных проектов и муниципальных инициатив. Среди них – общественные пространства, дома культуры, ФАПы, школы, дороги. Также депутатский контроль осуществлялся в вопросах экологии, вывоза и утилизации мусора, подготовки коммуникаций к отопительному сезону.

По многим объектам, где были серьёзные проблемы по срокам сдачи, нам удалось выправить ситуацию, — отметил Фомин. – Мы продолжим эту работу. У многих депутатов есть предложения по решению системных проблем, которые были выявлены в ходе контроля. Я благодарю всех, кто включился в эту работу и ответственно её выполняет.

Также запланирована работа над инвестиционным и налоговым законодательством. Внимание депутаты обратят на реализацию посланий президента РФ. В рамках правительственных часов поднимут темы, связанные с экологическим законодательством. Продолжится работа над решением проблемы с безнадзорными животными в муниципалитетах.