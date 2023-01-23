Председатель Рязанской областной думы участвовал в открытии Года педагога и наставника

Аркадий Фомин принял участие в закрытии Года культурного наследия и открытии Года педагога и наставника. Торжественное мероприятие состоялось 20 января в Шиловском районном Дворце культуры.

Подводя итоги минувшего года, глава парламента региона отметил привлечение общественного внимания к вопросам сохранения исторической памяти.

Аркадий Фомин рассказал, что когда принималось решение о проведении Года культурного наследия, никто не мог представить, с какими вызовами столкнётся наша страна.

Аркадий Фомин: «Трудности нас сплотили. Стало понятно: Россию, нашу культуру нельзя отменить. Здесь, на Шиловской земле, за этот год удалось многое сделать и в плане развития учреждений культуры. Ярким примером грамотного подхода к делу является модернизация нашего музейного комплекса. Это действительно гордость района. Уверен, что обновлённый музей станет точкой притяжения как для жителей муниципалитета, так и для туристов»

Аркадий Фомин вручил награды областной думы шиловцам, внесшим значительный вклад в развитие культуры района. По словам спикера парламента региона, строительство новых культурных центров, ремонт и оснащение сельских клубов продолжатся.

Говоря о наступившем Годе педагога и наставника, глава Рязанской областной думы отметил, что в Шиловском районе этот год также объявлен Годом доблести русского воинства.

Аркадий Фомин: «Безусловно, это имеет огромное воспитательное значение. В зоне проведения СВО защищают страну и наши земляки. Им очень важна поддержка»