Председатель Рязанской областной думы участвовал в открытии Года педагога и наставника

Аркадий Фомин принял участие в закрытии Года культурного наследия и открытии Года педагога и наставника. Торжественное мероприятие состоялось 20 января в Шиловском районном Дворце культуры.
Подводя итоги минувшего года, глава парламента региона отметил привлечение общественного внимания к вопросам сохранения исторической памяти.
Аркадий Фомин рассказал, что когда принималось решение о проведении Года культурного наследия, никто не мог представить, с какими вызовами столкнётся наша страна.
Аркадий Фомин вручил награды областной думы шиловцам, внесшим значительный вклад в развитие культуры района. По словам спикера парламента региона, строительство новых культурных центров, ремонт и оснащение сельских клубов продолжатся.
Говоря о наступившем Годе педагога и наставника, глава Рязанской областной думы отметил, что в Шиловском районе этот год также объявлен Годом доблести русского воинства.
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