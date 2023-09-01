Председатель регионального парламента Аркадий Фомин посетил торжественные линейки в школах Шиловского района

В пятницу, 1 сентября, в Шиловском районе состоялись торжественные мероприятия, посвященные Дню знаний.
В них приняли участие председатель областной Думы Аркадий Фомин, представители органов местного самоуправления, педагоги, учащиеся и родители.
Праздничные линейки начались с подъема российского флага и исполнения гимна. Председатель регионального парламента поздравил собравшихся с началом нового учебного года и отметил значимость укрепления системы образования для развития нашего региона, будущего родного края.
В День знаний подарки от председателя областной Думы получили первоклассники Пителинского, Путятинского, Ермишинского и Шиловского района: