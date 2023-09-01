Председатель регионального парламента Аркадий Фомин посетил торжественные линейки в школах Шиловского района

В пятницу, 1 сентября, в Шиловском районе состоялись торжественные мероприятия, посвященные Дню знаний.

В них приняли участие председатель областной Думы Аркадий Фомин, представители органов местного самоуправления, педагоги, учащиеся и родители.

Праздничные линейки начались с подъема российского флага и исполнения гимна. Председатель регионального парламента поздравил собравшихся с началом нового учебного года и отметил значимость укрепления системы образования для развития нашего региона, будущего родного края.

Вопросы развития образования, патриотического воспитания школьников находятся на постоянном контроле Президента РФ, органов власти всех уровней. Этот год в нашей стране объявлен Годом педагога и наставника. Реализация национального проекта «Образование» показывает свои результаты. В Рязанской области благодаря федеральной поддержке строятся новые школы, спортивные комплексы. В 2022 году стартовала новая федеральная программа по капитальному ремонту школ. К началу нового учебного года выполнен капитальный ремонт в 3 школах Шиловского района – созданы все условия, чтобы детям было комфортно и интересно учиться. А в 2024 году начнется ремонт Шиловской школы №3, – подчеркнул Аркадий Фомин.

В День знаний подарки от председателя областной Думы получили первоклассники Пителинского, Путятинского, Ермишинского и Шиловского района: