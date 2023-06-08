Председатель общественного совета УФСИН по Рязанской области, Герой Советского Союза Юрий Плугин готов вновь защищать Родину

Герой Советского Союза, ветеран Афгана и Чечни Юрий Плугин рассказал каналу ТКР о своём военном опыте.

Он считался врагом Ичкерии под номером девять, а в Афганистане пережил 6 покушений. Генерал-майор, кавалер двух орденов Красного Знамени Юрий Плугин отметил 75-летний юбилей.

Впервые в Рязанскую область потомственный милиционер приехал в 1977 году. Он был назначен замначальника паспортного отдела УВД, а позже возглавил уголовный розыск региона.

В 1997 Юрий Константинович руководил мурманским Управлением внутренних дел. Сейчас он вновь живёт в Рязани, но на пенсии спокойно не сидит: он председатель общественного совета Управления ФСИН.

Невзирая на возраст, готов поехать в зону спецоперации. Юрий Константинович уверен, что его опыт оперативной работы там был бы очень полезен.

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