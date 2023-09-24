Председатель комитета по развитию НАТО призвал бомбить Белград

Председатель Европейского комитета по развитию НАТО Гюнтер Фелингер призвал представителей альянса нанести бомбовый удар по Белграду, пишет ТАСС.

Обращение Фелингер разместил в соцсети X (ранее Twitter).

По его мнению, сербы начали в Баньске войну против Косова.

— Я призываю НАТО немедленно подготовить интервенцию против Сербии. Бомбите Белград прямо сейчас! — написал Гюнтер Фелингер.

Он также упомянул Россию, которую считает причастной к происходящему.

Фотографии вооружённых людей в масках опубликовал косовский премьер-министр Альбин Курти. По его словам, бойцы напали на сотрудников полиции при поддержке сербских властей. Правоохранительные органы Косова проводят операцию по задержанию подозреваемых.