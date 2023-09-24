Воскресенье, 24 сентября, 2023
На главнуюНовости мира

Председатель комитета по развитию НАТО призвал бомбить Белград

7info
Изображение от www.slon.pics на Freepik

Председатель Европейского комитета по развитию НАТО Гюнтер Фелингер призвал представителей альянса нанести бомбовый удар по Белграду, пишет ТАСС.

Обращение Фелингер разместил в соцсети X (ранее Twitter).

По его мнению, сербы начали в Баньске войну против Косова.

— Я призываю НАТО немедленно подготовить интервенцию против Сербии. Бомбите Белград прямо сейчас! — написал Гюнтер Фелингер.

Он также упомянул Россию, которую считает причастной к происходящему.

Фотографии вооружённых людей в масках опубликовал косовский премьер-министр Альбин Курти. По его словам, бойцы напали на сотрудников полиции при поддержке сербских властей. Правоохранительные органы Косова проводят операцию по задержанию подозреваемых.

Новости партнёров

Читайте также

spot_img

Все права защищены. ©7info.ru. 2022.

Телефон: 8 (4912) 40-50-43.

Общие вопросы: info@7info.ru. Реклама: sale@7info.ru.

Техподдержка: adm@7info.ru.

Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г.

Время работы: 24/7

16+

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации