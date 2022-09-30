Пятница, 30 сентября, 2022
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Предприниматели из Рязанской области участвуют в международных выставках

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Министерство экономического развития Рязанской области информирует о том, что рязанские товаропроизводители принимают участие в выставках «Мир детства» и Aquatherm Tashkent 2022.

На Международной выставке «Мир детства» при поддержке центра «Мой бизнес» была представлена продукция ООО «Бизнес-идея» – детская одежда и аксессуары. Участие в выставке позволило также ознакомиться с продукцией, представленной в данной нише, установить деловые контакты. 

На международной выставке «Aquatherm Tashkent-2022», которая специализируется, в частности, на экспозиции оборудования для отопления, кондиционирования воздуха и вентиляции, фильтров для воды, был установлен коллективный стенд Рязанской области при поддержке Рязанского центра экспорта Агентства развития бизнеса. За время выставки было проведено несколько десятков переговоров, достигнуты договоренности о поставках рязанской продукции.

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