Предприниматели из Рязанской области участвуют в международных выставках

Министерство экономического развития Рязанской области информирует о том, что рязанские товаропроизводители принимают участие в выставках «Мир детства» и Aquatherm Tashkent 2022.

На Международной выставке «Мир детства» при поддержке центра «Мой бизнес» была представлена продукция ООО «Бизнес-идея» – детская одежда и аксессуары. Участие в выставке позволило также ознакомиться с продукцией, представленной в данной нише, установить деловые контакты.

На международной выставке «Aquatherm Tashkent-2022», которая специализируется, в частности, на экспозиции оборудования для отопления, кондиционирования воздуха и вентиляции, фильтров для воды, был установлен коллективный стенд Рязанской области при поддержке Рязанского центра экспорта Агентства развития бизнеса. За время выставки было проведено несколько десятков переговоров, достигнуты договоренности о поставках рязанской продукции.