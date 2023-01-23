Предприятия Рязанского региона разных отраслей смогут претендовать на господдержку

Российское правительство расширило нацпроект «Производительность труда». На получение адресной поддержки в специальном порядке теперь могут претендовать все компании с выручкой более 400 млн рублей независимо от вида деятельности. Об этом пишут «Рязанские ведомости».
Минэкономразвития также рассматривает возможность продления и расширения нацпроекта после 2024 года. Включить в него могут предприятия туризма, ЖКХ, санаторно-курортного отдыха и здравоохранения. Если такое решение примут, количество участников нацпроекта вырастет вдвое.
Глава Регионального центра компетенций Рязанской области Павел Крутов отметил, что производительность предприятий нацпроекта увеличивается без значительных капиталовложений.
Национальный проект «Производительность труда» призван создать условия для ежегодного прироста производительности труда в России на 5% к 2024 году. Его утвердил Владимир Путин майским указом 2018 года.
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