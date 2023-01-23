Предприятия Рязанского региона разных отраслей смогут претендовать на господдержку

Российское правительство расширило нацпроект «Производительность труда». На получение адресной поддержки в специальном порядке теперь могут претендовать все компании с выручкой более 400 млн рублей независимо от вида деятельности. Об этом пишут «Рязанские ведомости».

Минэкономразвития также рассматривает возможность продления и расширения нацпроекта после 2024 года. Включить в него могут предприятия туризма, ЖКХ, санаторно-курортного отдыха и здравоохранения. Если такое решение примут, количество участников нацпроекта вырастет вдвое.

Глава Регионального центра компетенций Рязанской области Павел Крутов отметил, что производительность предприятий нацпроекта увеличивается без значительных капиталовложений.

Павел Крутов: «Специалисты в сфере бережливого производства помогают бизнесу эффективнее использовать внутренние ресурсы, обеспечивать полную загрузку оборудования, оптимизировать перемещения продукции, материалов и логистику в целом»

Национальный проект «Производительность труда» призван создать условия для ежегодного прироста производительности труда в России на 5% к 2024 году. Его утвердил Владимир Путин майским указом 2018 года.