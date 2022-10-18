Вторник, 18 октября, 2022
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Предприятия обяжут перейти на российские мессенджеры

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Изображение от rawpixel.com на Freepik

Минпромторг рекомендовал подведомственным предприятиям прекратить использовать для рабочих коммуникаций иностранные мессенджеры, в том числе Zoom, Skype и WhatsApp. Об этом 18 октября пишет «Российская газета».

По данным издания, письмо с предписанием подписал заместитель главы ведомства Василий Шпак. Таким образом в правительстве собираются повысить информационную безопасность российских предприятий.

Соответствующая работа идёт давно. Иностранные программы предлагают заменить на отечественное ПО, включённое в специальный реестр.

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