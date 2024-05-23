Предприятие в Рязанской области увеличило выручку на 43%

Компания «Фахманн Руссланд», выпускающая в Рязанской области различные комплектующие для кровли, увеличила выручку на 43% благодаря нацпроекту «Производительность труда», сообщили в агентстве развития бизнеса региона.

«В рязанской компании „Фахманн Руссланд“ подвели итоги участия в активной фазе нацпроекта „Производительность труда“, к которому предприятие присоединилось в середине 2023 года. Целевые показатели улучшились не менее чем на 30%: повышение производительности кровельных воронок составило 44%, а рост выручки — 43%», — говорится в сообщении.

Эксперты регионального центра компетенций совместно с сотрудниками предприятия определили цели для внедрения новых инструментов эффективности, сформировали рабочую группу, изучили производственные процессы и определили продукт для пилотного проекта. На выбранном участке проанализировали причины возникновения проблем и отклонений, определили операции с наибольшей трудоемкостью, выявили потери и недочеты, связанные с работой персонала. Для оптимизации производства сформировали стандарты рабочих мест и набор компетенций каждого сотрудника. Используя бережливые технологии, на заводе создали эталонные места, структурировали анализ запаса продукции.

«Теперь „Фахманн Руссланд“ будет тиражировать успешный опыт пилотного проекта на другие продуктовые потоки», — добавили в агентстве.