Праздники 7 марта: секреты народных примет и исторические события

7 марта полно примет, традиций и исторических событий. Этот день, наполненный предчувствием весны и ожиданиями полевых работ, хранит в себе множество интересных фактов, связанных с народными верованиями, сельскохозяйственными традициями и важными историческими датами.
Маврикиев день
В народе бытовало поверье, что грачи, скворцы и ласточки возвращаются именно на Маврикия. Замечали, что ранний прилет птиц предвещает скорое наступление весны. Существовала поговорка: «Ранние ласточки – к удачному году». На Руси этих птиц всегда почитали и связывали с ними приметы: низко летают ласточки – к дождю, высоко – к ветру; разоритель ласточкиного гнезда покроется веснушками; умывшийся молоком при первой ласточке будет бел лицом.
На Маврикия начинались полевые и огородные работы. На поля вывозили зимний навоз, пока дороги позволяли проезд. К навозу относились бережно, как к основному удобрению, создавая пословицы: «Удобришь навозом – амбар не будет пуст»; «Вывез навоз – не надоедаю Богу»; «Навоз в поле – хлеб в амбаре». Навоз не запахивали в полнолуние или новолуние, чтобы избежать сорняков. Лучшим временем считалась последняя четверть луны.
В южных регионах в этот день сеяли раннюю капусту, что защищало ее от гусениц во время завязывания кочанов. Землю из-под первой сохи приносили в дом, чтобы избавиться от клопов.
На Маврикия готовили «черную уху» – суп из мяса, сваренного в огуречном рассоле с пряностями и кореньями.
Что нельзя делать 7 марта?
- В этот день не рекомендуется заниматься шитьем или рукоделием, так как это может привести к предательству или обману.
- Не рекомендуется пользоваться чужим полотенцем, чтобы не перенять чужие проблемы.
- Раздельный сон супругов может предвещать скорый развод.
- Также не стоит заниматься уборкой, стиркой или глажкой, чтобы избежать неприятностей в доме.
Приметы на 7 марта
- Если в этот день идет снег, весна наступит поздно.
- Солнечная погода предвещает теплый год.
- Длинные сосульки на крышах обещают богатый урожай льна.
- Если лед не тает, год будет неурожайным. Синий горизонт является предвестником скорого тепла.
В 1967году в СССР была введена пятидневная рабочая неделя с двумя выходными днями
Первоначально, в 1918 году, первый Кодекс законов о труде РСФСР закрепил 8-часовой рабочий день и 48-часовую рабочую неделю, предполагающую один выходной. Впоследствии, длительность рабочего дня уменьшилась до 7 часов, а рабочей недели – до 42.
В 1929 году был введен пятидневный рабочий цикл с одним выходным днем. Однако, в 1940 году был принят указ о возврате к 8-часовому рабочему дню и шестидневной рабочей неделе с одним выходным, что составляло 48 рабочих часов в неделю.
После окончания Великой Отечественной войны, постепенно произошло сокращение рабочего дня до 7 часов, а рабочей недели – до 42 часов.
На XXIII съезде КПСС в 1966 году было принято решение о внедрении пятидневной рабочей недели с двумя выходными. Вследствие принятия соответствующих указов и постановлений в марте 1967 года, в СССР была законодательно установлена стандартная пятидневная рабочая неделя с 8-часовым рабочим днем.
В 1876 году Александр Грэхем Белл зарегистрировал патент на разработанный им телефон
В середине XIX века инженер и телеграфный чиновник Шарль Бурсель в своей научной работе изложил основной принцип работы телефона. Он также является автором названия «телефон», образованного от греческих слов, означающих «далеко» и «голос». Однако Бурселю не удалось реализовать телефонную связь на практике.
Александра Белла считают создателем этого технологического открытия. Во время работы над телеграфом он заметил слабый звук в приемнике, что вдохновило его на разработку устройства для дистанционного общения. Белл смог преобразовать звук в электрический сигнал, передать его на расстояние и затем восстановить звук.
7 марта 1876 года Белл получил патент США № 174465 на свой телефонный аппарат. Он состоял из небольшой мембраны и рупора для усиления звука.
В том же году его изобретение было показано на Всемирной выставке в Филадельфии. В 1877 году Белл основал первую телефонную компанию, названную «Bell Telephone Company».
В 321 году нашей эры, по указу римского императора Константина I, воскресенье было официально установлено как день отдыха
Предание гласит, что накануне важной битвы, назначенной на воскресный день, Константину I явилось видение. Ему приснилось солнце, на котором он разглядел крест и пророческую надпись, сулящую ему победу. Одержав победу в сражении, Константин I по возвращении издал указ о запрете любой физической работы по воскресеньям.
В воскресный день прекращали свою деятельность рынки и государственные учреждения. Однако, это ограничение не распространялось на сельскохозяйственные работы, которыми занималась большая часть населения империи.
1960 году в СССР был сформирован первый отряд космонавтов
После успешных запусков искусственных спутников Земли и летательных аппаратов с живыми существами ученые во главе с Сергеем Королевым приступили к решению проблемы пилотируемых космических полетов.
В январе 1959 года вышло постановление ЦК КПСС и Совета Министров СССР «О медицинском отборе кандидатов в космонавты», а в мае — «О подготовке человека к космическим полетам».
В первый отряд космонавтов отбирали из летчиков, которые соответствовали следующим критериям: не старше 35 лет, не выше 175 сантиметров, весом до 75 килограммов, и имевших прекрасное здоровье.
Набор будущих космонавтов начался в августе 1959 года. Были просмотрены медицинские книжки более 3 тысяч человек, из них для собеседования были отобраны всего 347 человек. После тщательных проверок и тестов остались 20 кандидатов. Седьмого марта 1960 года в первый отряд космонавтов (официальное название 1960 Группа ВВС № 1) были зачислены 12 человек: Иван Аникеев, Валерий Быковский, Борис Волынов, Юрий Гагарин, Виктор Горбатко, Владимир Комаров, Алексей Леонов, Григорий Нелюбов, Андриян Николаев, Павел Попович, Герман Титов и Георгий Шонин. Позднее были также зачислены: Евгений Хрунов, Дмитрий Заикин, Валентин Филатьев, Павел Беляев, Марс Рафиков, Валентин Бондаренко, Валентин Варламов и Анатолий Карташов.
12 апреля 1961 года первый космический полёт совершил Юрий Гагарин, его дублёром был Герман Титов, а запасным космонавтом — Григорий Нелюбов.