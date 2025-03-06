Праздники 7 марта: секреты народных примет и исторические события

7 марта полно примет, традиций и исторических событий. Этот день, наполненный предчувствием весны и ожиданиями полевых работ, хранит в себе множество интересных фактов, связанных с народными верованиями, сельскохозяйственными традициями и важными историческими датами.

Маврикиев день

В народе бытовало поверье, что грачи, скворцы и ласточки возвращаются именно на Маврикия. Замечали, что ранний прилет птиц предвещает скорое наступление весны. Существовала поговорка: «Ранние ласточки – к удачному году». На Руси этих птиц всегда почитали и связывали с ними приметы: низко летают ласточки – к дождю, высоко – к ветру; разоритель ласточкиного гнезда покроется веснушками; умывшийся молоком при первой ласточке будет бел лицом.

На Маврикия начинались полевые и огородные работы. На поля вывозили зимний навоз, пока дороги позволяли проезд. К навозу относились бережно, как к основному удобрению, создавая пословицы: «Удобришь навозом – амбар не будет пуст»; «Вывез навоз – не надоедаю Богу»; «Навоз в поле – хлеб в амбаре». Навоз не запахивали в полнолуние или новолуние, чтобы избежать сорняков. Лучшим временем считалась последняя четверть луны.

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В южных регионах в этот день сеяли раннюю капусту, что защищало ее от гусениц во время завязывания кочанов. Землю из-под первой сохи приносили в дом, чтобы избавиться от клопов.

На Маврикия готовили «черную уху» – суп из мяса, сваренного в огуречном рассоле с пряностями и кореньями.

Что нельзя делать 7 марта?

В этот день не рекомендуется заниматься шитьем или рукоделием, так как это может привести к предательству или обману.

Не рекомендуется пользоваться чужим полотенцем, чтобы не перенять чужие проблемы.

Раздельный сон супругов может предвещать скорый развод.

Также не стоит заниматься уборкой, стиркой или глажкой, чтобы избежать неприятностей в доме.

Приметы на 7 марта

Если в этот день идет снег, весна наступит поздно.

Солнечная погода предвещает теплый год.

Длинные сосульки на крышах обещают богатый урожай льна.

Если лед не тает, год будет неурожайным. Синий горизонт является предвестником скорого тепла.

В 1967году в СССР была введена пятидневная рабочая неделя с двумя выходными днями

Первоначально, в 1918 году, первый Кодекс законов о труде РСФСР закрепил 8-часовой рабочий день и 48-часовую рабочую неделю, предполагающую один выходной. Впоследствии, длительность рабочего дня уменьшилась до 7 часов, а рабочей недели – до 42.

В 1929 году был введен пятидневный рабочий цикл с одним выходным днем. Однако, в 1940 году был принят указ о возврате к 8-часовому рабочему дню и шестидневной рабочей неделе с одним выходным, что составляло 48 рабочих часов в неделю.

После окончания Великой Отечественной войны, постепенно произошло сокращение рабочего дня до 7 часов, а рабочей недели – до 42 часов.

На XXIII съезде КПСС в 1966 году было принято решение о внедрении пятидневной рабочей недели с двумя выходными. Вследствие принятия соответствующих указов и постановлений в марте 1967 года, в СССР была законодательно установлена стандартная пятидневная рабочая неделя с 8-часовым рабочим днем.

В 1876 году Александр Грэхем Белл зарегистрировал патент на разработанный им телефон

В середине XIX века инженер и телеграфный чиновник Шарль Бурсель в своей научной работе изложил основной принцип работы телефона. Он также является автором названия «телефон», образованного от греческих слов, означающих «далеко» и «голос». Однако Бурселю не удалось реализовать телефонную связь на практике.

Александра Белла считают создателем этого технологического открытия. Во время работы над телеграфом он заметил слабый звук в приемнике, что вдохновило его на разработку устройства для дистанционного общения. Белл смог преобразовать звук в электрический сигнал, передать его на расстояние и затем восстановить звук.

7 марта 1876 года Белл получил патент США № 174465 на свой телефонный аппарат. Он состоял из небольшой мембраны и рупора для усиления звука.

В том же году его изобретение было показано на Всемирной выставке в Филадельфии. В 1877 году Белл основал первую телефонную компанию, названную «Bell Telephone Company».

В 321 году нашей эры, по указу римского императора Константина I, воскресенье было официально установлено как день отдыха

Предание гласит, что накануне важной битвы, назначенной на воскресный день, Константину I явилось видение. Ему приснилось солнце, на котором он разглядел крест и пророческую надпись, сулящую ему победу. Одержав победу в сражении, Константин I по возвращении издал указ о запрете любой физической работы по воскресеньям.

В воскресный день прекращали свою деятельность рынки и государственные учреждения. Однако, это ограничение не распространялось на сельскохозяйственные работы, которыми занималась большая часть населения империи.

1960 году в СССР был сформирован первый отряд космонавтов

После успешных запусков искусственных спутников Земли и летательных аппаратов с живыми существами ученые во главе с Сергеем Королевым приступили к решению проблемы пилотируемых космических полетов.

В январе 1959 года вышло постановление ЦК КПСС и Совета Министров СССР «О медицинском отборе кандидатов в космонавты», а в мае — «О подготовке человека к космическим полетам».

В первый отряд космонавтов отбирали из летчиков, которые соответствовали следующим критериям: не старше 35 лет, не выше 175 сантиметров, весом до 75 килограммов, и имевших прекрасное здоровье.

Набор будущих космонавтов начался в августе 1959 года. Были просмотрены медицинские книжки более 3 тысяч человек, из них для собеседования были отобраны всего 347 человек. После тщательных проверок и тестов остались 20 кандидатов. Седьмого марта 1960 года в первый отряд космонавтов (официальное название 1960 Группа ВВС № 1) были зачислены 12 человек: Иван Аникеев, Валерий Быковский, Борис Волынов, Юрий Гагарин, Виктор Горбатко, Владимир Комаров, Алексей Леонов, Григорий Нелюбов, Андриян Николаев, Павел Попович, Герман Титов и Георгий Шонин. Позднее были также зачислены: Евгений Хрунов, Дмитрий Заикин, Валентин Филатьев, Павел Беляев, Марс Рафиков, Валентин Бондаренко, Валентин Варламов и Анатолий Карташов.

12 апреля 1961 года первый космический полёт совершил Юрий Гагарин, его дублёром был Герман Титов, а запасным космонавтом — Григорий Нелюбов.