Праздники 6 марта: приметы, гадания и что нельзя делать

6 марта – день, когда переплетаются древние славянские традиции и важные исторические события. Этот день, известный как Аксиньин день или Ксения – полузимница, отмечает память святой Ксении и одновременно символизирует середину зимы, заставляя задуматься о приближении весны и подведении промежуточных итогов. Народные приметы, связанные с урожаем и погодой, гадания на хлеб и запреты на определённые действия создают неповторимую атмосферу этого дня.

Аксиньин день, Ксения – полузимница

В этот день отмечается память Ксении Миласской, христианской святой V века, почитаемой в православии как преподобная. Стремясь к служению Богу и избегая брака, она оставила Рим и поселилась на острове Кос. Там Ксения стала монахиней, и вскоре вокруг неё сформировалась монашеская община. Предание гласит о её крайне строгой жизни, полной самоограничений.

На Руси, особенно в северных областях, этот день считался серединой зимы, отсюда и прозвище святой. Также предполагалось, что к этому времени израсходована половина запасов зерна. В народе говорили: «Полузимница зиму пополам делит, да не ровно — к весне крестьянину труднее».

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Существовали приметы, связанные с экономикой: внимательно следили за ценами на хлеб. Снижение цены на зерно предвещало хороший урожай. Верили, что если в Полухлебницу (ещё одно название дня) цена низкая, то она не вырастет до нового урожая.

Также гадали иными способами. На севере каравай взвешивали вечером и утром. Уменьшение веса хлеба ночью предсказывало снижение цен, и наоборот. На юге ржаной хлеб оставляли на ночь, а утром оценивали его вид. Если хлеба визуально становилось больше, ожидали обильного урожая.

Аксиньин день считался предвестником весны. Полагали, что погода в этот день укажет на характер всей весны.

Что нельзя делать 6 марта?

Не рекомендуется употреблять спиртные напитки, так как это может навлечь беды и неудачи в будущем.

Стоит воздержаться от ссор и конфликтов, поскольку разногласия в этот день могут притянуть отрицательную энергию и надолго испортить взаимоотношения.

Не следует поднимать с земли оброненные предметы, так как существует поверье, что это может принести несчастье или болезнь.

Не рекомендуется оставлять начатое незаконченным, поскольку это может обернуться неудачами и проблемами в будущем.

Не стоит отказывать в помощи тем, кто в ней нуждается, так как это может привести к утрате удачи и благополучия.

Приметы на 6 марта

Погода в этот день указывает на характер весны: каким будет день Тимофея, такой будет и весна.

Если день ясный, то ожидается ранняя и теплая весна.

Если рано прилетели грачи и ласточки, то тепло наступит скоро.

Если идет снег, то это предвещает быстрое таяние и большое половодье.

Первый гром при северном ветре говорит о холодной весне, а при южном — о теплой.

Международный день зубного врача

Стоматология обладает богатой историей, уходящей корнями в древность. Археологические находки в Белуджистане (Пакистан) свидетельствуют о том, что еще в VI-IV тысячелетиях до нашей эры люди прибегали к сверлению зубов. На останках обнаружены отверстия идеальной формы, диаметром от 1 до 3 мм и глубиной до 3,5 мм.

Выбор даты празднования Международного дня зубного врача обусловлен появлением одного из ключевых инструментов в арсенале стоматолога – зубного бора. Его изобретателем стал Джон Гринвуд, американский дантист, обслуживавший первого президента США, Джорджа Вашингтона. В 1790 году он создал громоздкий бор с ножным приводом, используя колесо прялки своей матери.

Помимо этого, 9 февраля отмечается еще один профессиональный праздник для стоматологов – Международный день стоматолога.

В 1728 году состоялась коронация российского императора Петра II

В соответствии с волей, изложенной в завещании Екатерины I, престол Российской империи должен был перейти к Петру Алексеевичу, внуку Петра Великого. 18 мая 1727 года, сразу после кончины императрицы, высшие сановники, включая членов царской семьи, Верховный тайный совет, Сенат и Синод, а также гвардейские полки, принесли присягу верности юному, двенадцатилетнему императору.

Коронация Петра II, состоявшаяся 6 марта 1728 года, стала первой в истории страны императорской коронацией, проведенной в соответствии с утвержденным церемониалом. В её основу был положен обряд венчания на царство русских государей, дополненный элементами, заимствованными из европейской практики. К традиционным символам императорской власти (мантии из золотой парчи, усыпанной орлами и отделанной горностаем, державе, скипетру и бриллиантовой короне) впервые добавили государственное знамя, меч, печать и алмазную цепь ордена Андрея Первозванного.

В честь праздничных мероприятий было объявлено о снижении налогового давления и смягчении приговоров для заключенных, а также около сорока человек были повышены в званиях.

Правление Петра II оказалось недолгим, всего два года. 30 января 1730 года он внезапно умер.

День работника театральной кассы

Неформальное торжество зародилось в 2009 году благодаря инициативе труппы Государственного драматического театра «Приют комедианта» в Санкт-Петербурге. С тех пор в первый мартовский понедельник воздают почести представителям этой важной профессии. Ведь кассир в театре, подобно истинному ценителю искусства, обладает всеобъемлющей информацией о театральной жизни города, включая премьеры и гастрольные выступления. Он способен с уверенностью порекомендовать зрителю именно то представление, которое придется ему по вкусу.