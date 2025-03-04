Праздники 5 марта: что нельзя делать, приметы и традиции

5 марта – дата, которая хранит в себе множество неожиданных событий и традиций. Этот день, в народном календаре известный как день Катыша – последнее время для зимних забав, – окутан приметами, связанными с удачей, здоровьем и сельским хозяйством. Но история 5 марта не ограничивается народными поверьями: в этот день отмечаются важные события в истории кино, а также поднимаются глобальные вопросы разоружения и достигаются впечатляющие научные прорывы.

День Катыша

В русском народном календаре день памяти христианского епископа Льва Катанского, святого, жившего в 8 веке на Сицилии, быстро трансформировался в день Катыша. Название объяснялось просто: это был последний день катания с горок. Говорили: «Пока зима не ушла, успей прокатиться на санках!». Верили, что чем дальше укатишься, тем дольше будет счастье. Также готовили круглые катыши-колобки на масле, называемые кокурками.

В день Льва Катанского запрещалось смотреть на небо. Считалось плохой приметой увидеть падающую звезду, предвещающую смерть или потерю близкого. Падающие звезды называли зловещим знаком и отговаривались: «Аминь! Рассыпься!».

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Существовали и другие плохие приметы. Болезнь в этот день считалась предвестником долгой болезни или смерти. Для определения исхода больному клали хлеб под мышки на ночь, а утром оценивали: если хлеб засох, выздоровления не будет.

Для привлечения удачи следовало тайно взять у кузнеца угольки из горна и отнести в поле. Считалось, что украденный огонь укрепляет связь земли и сельскохозяйственных орудий, согревает почву, защищает от неурожая и обещает хороший урожай.

Что нельзя делать 5 марта?

Не рекомендуется посещать парикмахера в этот день.

Не стоит давать какие-либо клятвы или заверения.

Не надевайте поношенную обувь.

Не беритесь за новые проекты и начинания.

Не рекомендуется проветривать помещение

Приметы на 5 марта

Сон о рыбе предвещает финансовое благополучие.

Если птицы прячутся в снегу, скоро потеплеет.

Избавление от старой обуви привлечет в дом благосостояние.

Если выпавший снег долго не тает, год будет скудным на урожай.

Высокий полет ворон указывает на приближающийся снегопад.

День рождения киностудии «Ленфильм»

5 марта 1914 года, в рамках Скобелевского комитета был учрежден Военно-кинематографический отдел, положивший начало созданию первых документальных кинолент, отражающих армейские будни. В 1918 году этот отдел трансформировался в Петроградский кинокомитет, а затем получил название Севзапкино.

В 1934 году студия обрела свое нынешнее имя – «Ленфильм». В 1975 году был разработан узнаваемый логотип студии – «Медный всадник», над которым работали художница Марина Бологовская и оператор Эдгар Штырцкобер.

За свою вековую историю на «Ленфильме» было произведено свыше 1,5 тысяч художественных, документальных и телевизионных картин. Среди них немало шедевров, вошедших в золотой фонд мирового кинематографа, такие как «Чапаев», «Дама с собачкой», «Гамлет», «Мой друг Иван Лапшин», цикл фильмов о Шерлоке Холмсе и докторе Ватсоне, «Влюблен по собственному желанию», «Молох», «Итальянец» и многие другие.

Всемирный день повышения осведомленности о разоружении и нераспространении

Эта дата, имеющая значение для Организации Объединенных Наций, была учреждена резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН 7 декабря 2022 года. Мировое сообщество подчеркивает важность информирования общественности о проблемах, связанных с оружием массового уничтожения и необходимостью контроля над его распространением. Этот день призван способствовать более глубокому пониманию этих вопросов и стимулировать усилия, направленные на создание более безопасного мира.

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Английские учёные впервые в мире провели успешную операцию по клонированию свиней

Впервые в истории науки английские исследователи успешно клонировали свиней. Это знаменательное событие произошло 5 марта 2000 года. Недавним прорывом в области клонирования стало достижение китайских ученых, которым удалось вырастить двух идентичных клонов обезьяны.