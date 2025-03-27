Праздники 29 марта: приметы, обряды и что нельзя делать, чтобы не навлечь беду

29 марта – день, богатый на события и приметы. Православные христиане чтят память мученика Саввина Ермопольского, а в народном календаре это день, посвященный подготовке к летнему сезону и, согласно приметам, предвестник теплой весны.

Саввин, Тележный день

Православные христиане в этот день вспоминают мученика Савина Ермопольского, который жил в Египте в III веке.

В Древней Руси день Саввина был посвящен подготовке телеги к летнему сезону. Крестьяне осматривали телеги, чинили колеса и укрепляли оглобли. Существовала поговорка: «На Саввина сани отставляй, телегу доставай», что означало окончание санного пути и переход на летний вид транспорта.

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Люди замечали: «Зима, сколько ни старайся, а весна уже началась». Даже без солнца на Саввина текли ручьи, настолько теплая погода устанавливалась. Верили, что теплая погода в этот день предвещает теплую весну.

Что нельзя делать 29 марта?

Не стричь волосы и ногти – к потере здоровья.

Не выносить мусор вечером – вынесешь благополучие.

Не ссориться после заката – ссора затянется надолго.

Не качаться на стуле – к неприятным хлопотам.

Не давать иголки и булавки – к ссорам с друзьями.

Приметы на 29 марта

Яркое солнце на Саввина дня – лето будет жарким и сухим.

Дождь с утра – к богатому урожаю зерновых.

Ветер с востока – к затяжной весне.

Пчёлы рано вылетают из улья – к раннему теплу.

Звёзды ярко мерцают ночью – к заморозкам.

Дeнь caмoпoзнaния

Данный день акцентирует внимание на важность глубокого самопознания как способа активизации скрытых возможностей. В отличие от бессистемного приобретения опыта, внимательное изучение своих ментальных и телесных качеств способствует обнаружению неявных резервов, закладывая фундамент для развития личности.

Основная задача – мотивировать людей к осознанному исследованию своей сущности, преодолевая привычные шаблоны поведения.

День юриста, работающего в военной сфере

Он был учрежден согласно указу Президента Российской Федерации 31 мая 2006 года.

История подготовки военных юристов в России берет свое начало в XVIII веке. Император Петр I считается основателем первого учебного заведения, предназначенного для обучения «военных законоведов». По его указу, для углубленного изучения аудиторского дела в Военную коллегию были направлены двадцать молодых и грамотных юношей дворянского происхождения, обладающих навыками письма.

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Лев Толстой начал работу над романом «Анна Каренина»

Лев Толстой приступил к созданию романа «Анна Каренина» 29 марта 1873 года.

Супруга писателя и его первенец, Сергей, рассказывали, что в то утро Толстой невзначай открыл книгу Пушкина и наткнулся на незавершенный фрагмент под названием «Гости съезжались на дачу…».

«Вот это мастерство!» – выразил восхищение Толстой. Вечером того же дня автор показал жене написанный от руки листок, на котором была всем известная фраза: «Все переворотилось в доме Облонских». И хотя в финальной версии романа она оказалась второй, а не начальной, уступив место «всем счастливым семействам».

Глава российского государства утвердил указ о присвоении звания Героя Труда Российской Федерации

Инициатива создания этой почётной награды прозвучала в декабре 2012 года на встрече Владимира Путина с его доверенными лицами, которые оказывали ему поддержку во время президентской кампании.

Звание Героя Труда РФ, наряду со званием Героя России, является высшей степенью отличия в стране. Его удостаивают за исключительные достижения в трудовой деятельности, принёсшие значительную пользу государству и обществу и способствовавшие росту благосостояния и процветанию Российской Федерации.

Первое вручение звания Героя Труда РФ состоялось 1 мая 2013 года. Среди первых награждённых были Валерий Гергиев, художественный руководитель и директор Мариинского театра, Константин Чуманов, токарь с приборостроительного завода в Челябинской области, и Владимир Мельник, машинист горно-выемочной техники из шахты «Котинская» в Кемеровской области.

За прошедшее десятилетие этой высокой наградой были отмечены заслуги более восьмидесяти граждан.