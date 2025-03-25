Праздники 27 марта: история, приметы, важные даты и запреты

27 марта – день, который соединяет в себе почитание святого Венедикта, покровителя скота, народные традиции заботы о животных и важные исторические события.

Венедиктов день, Скотник

Венедикт Нурсийский, почитаемый как преподобный в православии, считается основоположником западного монашества и создателем значимого устава в латинской религиозной традиции.

В этот день на Руси особое внимание уделяли домашним животным, так как у многих начиналась сезонная линька. Животных выводили во двор, тщательно вычесывали и очищали, а также произносили специальные обереги от сглаза.

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В народе говорили: «В день Скотника потрудись — животным поклонись». Существовали и другие пословицы о важности заботы о скоте: «За скотиной смотреть — рот не разевать»; «Если есть корова — будет и еда»; «Что свинье дашь, то и получишь обратно».

Интересно, что существовали особые приметы, связанные с уходом за свиньями: «Чтобы свиньи не рылись в огороде, их нужно звать из окна».

Также обращали внимание на погодные знаки. Если на Венедикта морозно, то такая погода продержится всю неделю. А гром в этот день предвещал богатый урожай летом.

Что нельзя делать 27 марта?

Нельзя ругаться и ссориться – к неудачам.

Не стоит начинать новые дела – могут не удаться.

Избегайте долгих поездок – возможны неприятности.

Не давайте в долг – деньги могут не вернуться.

Не убивайте насекомых – к несчастью.

Приметы на 27 марта

Ясная погода – к теплой весне.

Дождь – будет хороший урожай.

Сильный ветер – лето будет ветреным.

Птицы активно поют – к скорому потеплению.

Если снег уже сошел – год будет плодородным.

Фото: министерство сельского хозяйства и продовольствия Рязанской области

День войск национальной гвардии Российской Федерации

Этот день был учрежден указом Президента Российской Федерации 16 января 2017 года. До этого, 27 марта отмечался как День внутренних войск Министерства внутренних дел.

Выбор даты обусловлен тем, что 27 марта 1811 года Александр I подписал указ о создании воинских батальонов внутренней стражи, главной задачей которых было поддержание порядка и спокойствия в стране.

В апреле 2016 года, на базе внутренних войск МВД, указом Президента РФ были сформированы войска национальной гвардии Российской Федерации. В состав Росгвардии, возглавляемой генералом армии Виктором Золотовым, также включены подразделения полиции специального назначения, вневедомственной охраны и другие структуры.

В задачи Росгвардии входит противодействие терроризму и организованной преступности, охрана особо важных объектов и специальных грузов, а также контроль за деятельностью частных охранных предприятий и оборотом оружия.

Всемирный день театра

Всемирный день театра был учрежден в 1961 году на IX конгрессе Международного института театра (МИТ) при ЮНЕСКО, проходившем в Вене.

Главная идея этого праздника заключается в том, что театр является инструментом для достижения взаимопонимания и укрепления мира между различными народами. Каждый год, по инициативе исполнительного совета МИТ, известные представители мировой культуры обращаются к театральному сообществу с посланием. В 1962 году первым автором такого обращения стал французский писатель, художник и режиссер Жан Кокто. Среди тех, кто писал подобные послания, были и три выдающихся деятеля культуры из нашей страны: композитор Дмитрий Шостакович, актеры Михаил Царев и Кирилл Лавров.

Самые ранние свидетельства о театральных постановках относятся к 2500 году до нашей эры. В Древнем Египте была организована постановка, рассказывающая о жизни бога Осириса.

В 1968 году авиационная катастрофа унесла жизнь первого человека, побывавшего в космосе, Юрия Гагарина

Несчастный случай произошел вблизи деревни Новосёлово, что во Владимирской области. Гагарин совершал учебный полет на самолете МиГ-15УТИ вместе с опытным инструктором Владимиром Серегиным.

Согласно официальному заключению, самолет, которым управляли Гагарин и Серегин, потерял управление, вошел в штопор и столкнулся с землей. Наряду с этим, существуют различные теории, объясняющие произошедшее: от дефектов конструкции самолета до попадания в турбулентный след от другого воздушного судна.

В Костроме в 1330 году основали Ипатьевский Свято-Троицкий мужской монастырь

Согласно преданию, его основателем стал выходец из Золотой Орды, знатный татарский мурза по имени Чет, поступивший на службу к великому князю Ивану Калите. По пути в Москву, мурза остановился на отдых в месте, где сейчас стоит монастырь. Во сне Чету явилась Дева Мария, пообещав исцеление, если он построит обитель в честь святого Ипатия. После выздоровления мурза крестился (он считается предком Годуновых) и основал монастырь.

Монастырь состоит из двух частей: Старого и Нового города. Старый город возвели в XVI веке на средства семьи Годуновых, Новый — пристроен по приказу царя Михаила Романова в 1642-1645 годах.

Монастырь известен тем, что именно здесь был благословлен на царство первый царь династии Романовых – Михаил Федорович. Все Романовы считали монастырь своей родовой святыней и почти каждый из них, вступая на престол, посещал его.

После Октябрьской революции Ипатьевский монастырь был закрыт. На его территории возник поселок, где поселились жители фабричной окраины Костромы. В конце 1950-х годов в монастыре начали создавать историко-архитектурный музей-заповедник.

В 1993 году, по решению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия II и Священного Синода Русской Православной Церкви, Ипатьевский монастырь был возрожден.

В 1990 году в Лондоне, на Бейкер-стрит, 221b, открылся музей Шерлока Холмса

Известно, что этот литературный герой, созданный Артуром Конан Дойлем, жил в этом доме с 1881 по 1904 год.

На первом этаже музея расположен сувенирный магазин и небольшая прихожая, на втором этаже – гостиная и комната Шерлока Холмса, на третьем – комнаты доктора Ватсона и миссис Хадсон. На четвертом этаже представлены восковые фигуры персонажей из рассказов о знаменитом детективе.