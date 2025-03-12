Праздники 13 марта: приметы, обряды и что нельзя делать

13 марта – день, богатый на события и традиции. Православные христиане чтут память святого Василия Исповедника, а в народном календаре это день, когда, согласно поверьям, зима плачет, уступая место весне.

Василий Капельник

В этот день православные христиане вспоминают святого Василия Исповедника.

В русских селениях существовал обычай приносить в дом ветвь сосны, считалось, что она оздоравливает атмосферу в жилище и благотворно влияет на здоровье домочадцев. Из сосновой хвои готовили исцеляющие отвары. Известен был витаминный напиток: 20 грамм хвои запаривали в стакане кипятка и принимали по 2 ложки три раза в день. В этот день оказывали помощь детям, страдающим от водянки. Мать заворачивала ребенка в овчинную шубу и помещала у порога, пока отец заводил овец в дом, а затем выгонял их обратно. Люди верили, что животные уносили болезнь.

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Считалось, что на Василия Капельника начинается таяние снега на кровлях. Отсюда и поговорки: «Взгляни на сосульки в день Василия – и капель потечет»; «Придет Василий – зима заплачет». Длина сосулек служила предсказанием об урожае льна. Чем длиннее сосульки, тем длиннее будет лен.

Существовали и иные приметы. Дождь в этот день предвещал благоприятное лето. Замечали также, как оттаивает снег вокруг деревьев: крутые края – к крутой весне, пологие – к затяжной.

Что нельзя делать 13 марта?

Не рекомендуется мести пол, так как, согласно поверьям, это может «вымести» удачу и хорошее самочувствие из жилища.

Не стоит повышать голос или вступать в конфликты возле открытого пламени, чтобы не привлечь несчастья и отрицательную энергию.

Выбрасывать волосы, оставшиеся на расческе, в огонь нежелательно, так как это, как полагают, может спровоцировать головные боли.

Безделье и лень в этот день не приветствуются, поскольку могут обернуться неудачами и плохим урожаем.

Проявление скупости также нежелательно, чтобы не отпугнуть везение и достаток.

Приметы на 13 марта

Дождь в этот день обещает дождливое лето.

Если снег на крышах растаял, то следует ожидать скорого потепления.

Облачная погода предвещает возможные ночные заморозки.

Солнечный день указывает на плодородный год.

Длинные сосульки говорят о долгой весне и хорошем урожае льна.

День работников геодезии и картографии

День работников геодезии и картографии отмечается в России каждое второе воскресенье марта согласно указу Президента РФ, изданному 11 ноября 2000 года.

Первые картографические работы на территории России относятся к XIV веку. В 1497 году был создан первый «чертеж московских земель», дающий геометрическое представление о стране. В эпоху Ивана Грозного появилось первое руководство по геодезии, позволявшее измерять даже труднодоступные места.

Важным этапом стало подписание Петром I указа в марте 1720 года, положившего начало государственной картографической съемке. Геодезисты и морские офицеры проводили съемки, а гравёры из-за границы занимались изданием карт. Результаты передавались в Сенат.

В 1745 году был опубликован первый «Атлас Российский», включавший 19 карт губерний и генеральную карту страны.

Изначально составлением карт занималась Академия наук, затем это перешло к военному ведомству при Павле I. В 1919 году было создано Высшее Геодезическое управление, которое в 1967 году преобразовалось в Главное управление геодезии и картографии при Совете Министров СССР.

После распада СССР было образовано Главное управление геодезии и картографии при Совете Министров РСФСР, а затем Федеральная служба геодезии и картографии России (с 2004 года — Федеральное агентство геодезии и картографии). С 2008 года функции картографии выполняет Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии.

В 1995 году состоялась первая церемония вруче­ния российской национальной театральной премии «Золо­тая маска»

В 1993 году Театральным союзом России была основана премия, предназначенная для поощрения московских театров.

Первое вручение наград состоялось в Малом театре 13 марта 1995 года. Петр Фоменко был отмечен за лучшую режиссуру, Татьяна Тенякова – за лучшую женскую роль, а Александр Феклистов – за лучшую мужскую роль. В самой престижной категории, «За честь и достоинство», лауреатом стала Галина Уланова.

Спустя год «Золотая маска» стала общенациональной премией. Ею награждают спектакли различных театральных жанров: драматические постановки, оперу, балет, современный танец, оперетту и мюзикл, а также кукольный театр.

В 1881 году был убит Александр II

Престолонаследник, первенец Николая I и Александры Фёдоровны, стал императором 8 сентября 1856 года. За время его правления на Александра II было предпринято шесть попыток лишить его жизни.

13 марта 1881 года в Санкт-Петербурге, на набережной Екатерининского канала, члены революционной организации «Народная воля» осуществили седьмое, роковое покушение на императора. Николай Рысаков бросил первую бомбу в царскую карету. Взрыв нанёс ранения казакам из сопровождения и случайным прохожим. Когда Александр II покинул повреждённую карету, второй террорист, Игнатий Гриневецкий, бросил под ноги императору вторую бомбу. В результате этого взрыва и убийца, и царь получили смертельные ранения.

В память о трагическом событии, в 1907 году, на месте покушения был возведён храм Спаса на Крови.