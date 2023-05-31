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Праздник с ребенком: как изменилась стоимость выходного?

7info
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Изображение Evgeny GoTown.ru с сайта Pixabay

Международный день защиты детей – прекрасный повод, чтобы побаловать свое чадо. Эксперты рязанского отделения Банка России подсчитали, сколько в среднем придется отдать за выход родителей с ребенком в кино и последующий перекус, а также объяснили, как и почему изменились цены на них. При расчете использовались средние цены за апрель 2022 и 2023 годов по данным Рязаньстата.

Сказочное путешествие, полное опасностей и приключений, или вызов, брошенный колдунье, а, может быть, альманах из любимых мультфильмов? К Международному дню защиты детей рязанские кинотеатры предлагают сразу несколько вариантов на афише. За билет в среднем придется отдать на 5,6% больше, чем годом ранее. Увеличивая цены, кинотеатры пытаются компенсировать упущенную прибыль: прокат зарубежных фильмов ограничен, поэтому посетителей стало меньше, а постоянные расходы, например, коммунальные услуги и обслуживание оборудования, выросли.

После зрелищ пора переходить к обеду. В праздник можно позволить и гастрономические излишества. И на смену «первому, второму и компоту» приходят гамбургер, фруктовый сок и мороженое. Гамбургер за год подрос в цене на 16,6%. Повлияло увеличение стоимости ингредиентов. Например, дорожала говядина. Это объясняется сокращением предложения на фоне уменьшения квоты на ввоз импортного мяса в 2 раза. Несколько подорожали и булки: для производства хлебобулочных изделий пекари используют натуральные красители и ароматизаторы, как правило — зарубежные. Часть из них, которую не заменили отечественным аналогом, везут по параллельному импорту, соответственно, выросли затраты на логистику.

На стаканчик сливочного мороженого в апреле нужно потратить на 7,9% больше, чем годом ранее. Помимо молока, как основного сырья, для изготовления любимого летнего лакомства нужны и добавки. Стабилизаторы и эмульгаторы производители закупали в основном за рубежом, а из-за введенных санкций эти затраты выросли. Больше стали и расходы на упаковку из гофрокартона, подорожали красители для индивидуальной упаковки.

Праздник с ребенком: как изменилась стоимость выходного?

Наконец, нужно запить обед стаканом сока. Его стоимость за год почти не изменилась (+0,8%), хотя в течение года, конечно, отмечались колебания цены.

Всего двум взрослым и ребенку потребуется на такой отдых в среднем 1,5 тысячи рублей, что на 10,5% больше, чем годом ранее. При этом стоит помнить, что в «корзине» Росстата, по которой рассчитывается общий уровень инфляции, почти 570 элементов, а в данном примере всего 4. И уровень личной инфляции у каждого из нас индивидуальный. Кто-то отправится с ребенком не в кино, а в музей, кто-то выберет театр, кто-то решит добавить к перечню покупок конструктор, один заменит сок на лимонад, а второй вместо мороженого предпочтет фрукты. Именно поэтому такие показатели, как описаны в статье, не отражают общую ситуацию с инфляцией, и личная инфляция может не совпадать с региональными или российскими данными Росстата. Рассчитать личную инфляцию можно на портале «Финанасовая культура».

По данным Росстата, годовая инфляция в Рязанской области в апреле 2023 года снизилась до 2,3%. Такое же значение и в среднем по России. Инфляция замедлялась, так как увеличилось предложение продукции на товарных рынках, а давление со стороны издержек производителей продуктов питания снизилось. Подробная информация, как и почему изменяется стоимость товаров и услуг, опубликована в материалах по инфляции на сайте Банка России.

Для комфортной жизни людей и экономического развития регулятор считает оптимальной инфляцию в целом по стране вблизи 4% в год. По прогнозу Банка России, годовая инфляция в стране составит 4,5–6,5% в 2023 году, вернется к 4% в 2024 году и будет находиться вблизи 4% в дальнейшем.

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