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Праздник 8 января: приметы и запреты дня

Алексей Самохин

8 января в народном календаре называется Бабьи каши. В этот день православные верующие отмечают Собор Пресвятой Богородицы: вспоминают Богородицу и всех святых, причастных к рождению Христа, пишет портал «Погода Mail».

Приметы погоды на 8 января

По народным приметам, погода в этот день могла предсказать, каким будет урожай в новом году:

  • Если стоит солнечная погода — ожидается богатый урожай.
  • Если пасмурно — зерна уродится мало.

Другие приметы:

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  • Идет липкий снег — скоро наступит оттепель.
  • Красное небо после заката — к холодам.
  • Вьюга или метель — к холодному лету.
  • Облака низко висят — грядут крепкие морозы.
  • Облака плывут против ветра — скоро начнется снегопад.
  • Издалека слышно эхо — к сильным морозам.
  • Мороз запотел окна — к потеплению.

Что принято делать 8 января

Этот день был посвящен бабкам-повитухам и роженицам, поэтому его назвали Бабьи каши. Традиционно люди ходили в гости к повитухам и недавно родившим женщинам. Гости приносили пироги, а хозяева угощали их кашей.

Также было принято:

  • Родившим женщинам навещать повитух, которые принимали у них роды, показывать ребенка и дарить подарки.
  • Приглашать близких и родных на кашу или простую трапезу.
  • Обмениваться советами о ведении хозяйства, воспитании детей и уходе за домом.
  • Помогать родственникам с домашними делами или заботой о детях.
  • Шить, вязать и создавать уют в доме.
  • Проверять запасы дров и корма для скота, чтобы убедиться, что их хватит до конца зимы.

Что запрещено делать 8 января

Есть несколько запретов, связанных с этим днем. Например, нельзя допускать, чтобы каша подгорала, а уж тем более кормить ею супруга — это, по поверью, приведет к измене.

Другие запреты:

  • Отказывать в помощи и советах, особенно беременным или молодым матерям.
  • Игнорировать прорехи или пятна на детской одежде и обуви: их нужно сразу починить или застирать.
  • Начинать крупные домашние работы, которые мешают провести день в кругу семьи.
  • Тратить запасы, предназначенные для детей и других домочадцев, на ненужные вещи.

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