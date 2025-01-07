Праздник 8 января: приметы и запреты дня

8 января в народном календаре называется Бабьи каши. В этот день православные верующие отмечают Собор Пресвятой Богородицы: вспоминают Богородицу и всех святых, причастных к рождению Христа, пишет портал «Погода Mail».

Приметы погоды на 8 января

По народным приметам, погода в этот день могла предсказать, каким будет урожай в новом году:

Если стоит солнечная погода — ожидается богатый урожай.

Если пасмурно — зерна уродится мало.

Другие приметы:

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Идет липкий снег — скоро наступит оттепель.

Красное небо после заката — к холодам.

Вьюга или метель — к холодному лету.

Облака низко висят — грядут крепкие морозы.

Облака плывут против ветра — скоро начнется снегопад.

Издалека слышно эхо — к сильным морозам.

Мороз запотел окна — к потеплению.

Что принято делать 8 января

Этот день был посвящен бабкам-повитухам и роженицам, поэтому его назвали Бабьи каши. Традиционно люди ходили в гости к повитухам и недавно родившим женщинам. Гости приносили пироги, а хозяева угощали их кашей.

Также было принято:

Родившим женщинам навещать повитух, которые принимали у них роды, показывать ребенка и дарить подарки.

Приглашать близких и родных на кашу или простую трапезу.

Обмениваться советами о ведении хозяйства, воспитании детей и уходе за домом.

Помогать родственникам с домашними делами или заботой о детях.

Шить, вязать и создавать уют в доме.

Проверять запасы дров и корма для скота, чтобы убедиться, что их хватит до конца зимы.

Что запрещено делать 8 января

Есть несколько запретов, связанных с этим днем. Например, нельзя допускать, чтобы каша подгорала, а уж тем более кормить ею супруга — это, по поверью, приведет к измене.

Другие запреты: