Праздник 8 января: приметы и запреты дня

8 января в народном календаре называется Бабьи каши. В этот день православные верующие отмечают Собор Пресвятой Богородицы: вспоминают Богородицу и всех святых, причастных к рождению Христа, пишет портал «Погода Mail».
Приметы погоды на 8 января
По народным приметам, погода в этот день могла предсказать, каким будет урожай в новом году:
- Если стоит солнечная погода — ожидается богатый урожай.
- Если пасмурно — зерна уродится мало.
Другие приметы:
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- Идет липкий снег — скоро наступит оттепель.
- Красное небо после заката — к холодам.
- Вьюга или метель — к холодному лету.
- Облака низко висят — грядут крепкие морозы.
- Облака плывут против ветра — скоро начнется снегопад.
- Издалека слышно эхо — к сильным морозам.
- Мороз запотел окна — к потеплению.
Что принято делать 8 января
Этот день был посвящен бабкам-повитухам и роженицам, поэтому его назвали Бабьи каши. Традиционно люди ходили в гости к повитухам и недавно родившим женщинам. Гости приносили пироги, а хозяева угощали их кашей.
Также было принято:
- Родившим женщинам навещать повитух, которые принимали у них роды, показывать ребенка и дарить подарки.
- Приглашать близких и родных на кашу или простую трапезу.
- Обмениваться советами о ведении хозяйства, воспитании детей и уходе за домом.
- Помогать родственникам с домашними делами или заботой о детях.
- Шить, вязать и создавать уют в доме.
- Проверять запасы дров и корма для скота, чтобы убедиться, что их хватит до конца зимы.
Что запрещено делать 8 января
Есть несколько запретов, связанных с этим днем. Например, нельзя допускать, чтобы каша подгорала, а уж тем более кормить ею супруга — это, по поверью, приведет к измене.
Другие запреты:
- Отказывать в помощи и советах, особенно беременным или молодым матерям.
- Игнорировать прорехи или пятна на детской одежде и обуви: их нужно сразу починить или застирать.
- Начинать крупные домашние работы, которые мешают провести день в кругу семьи.
- Тратить запасы, предназначенные для детей и других домочадцев, на ненужные вещи.