«Правовой поезд» будет работать 16 марта в Рязанском муниципальном районе

В 4 населённых пунктах Рязанского района 16 марта будет работать «Правовой поезд».
График приёма граждан приводит уполномоченный по правам человека Рязанской области Наталья Епихина.
С 10 до 11:30 – здание администрации, посёлок Мурмино, ул. Верхне-Садовая, д. 7;
с 12 до 13:30 – здание СДК, село Дубровичи, ул. Молодёжная, д. 2;
с 14:30 до 16 – здание СДК, село Дядьково, ул. Центральная, д. 47б;
с 16:30 до 18 – здание СДК, село Льгово, ул. Колхозная, д. 23.
Предварительная запись на приём не требуется. Дополнительная информация по телефону 25-36-55.
Маломобильные граждане для оказания правовой помощи на дому могут обратиться по номеру телефона 25-36-55.
Приём будут вести уполномоченный по правам человека в Рязанской области, а также представители:
— Прокуратуры Рязанской области,
— Управления Министерства юстиции РФ по Рязанской области,
— Управления Росздравнадзора по Рязанской области,
— Управления Министерства внутренних дел РФ по Рязанской области,
— СУ СКР по Рязанской области,
— ФКУ «Главное бюро медико-социальной экспертизы по Рязанской области»,
— ГУ–отделения Социального фонда РФ по Рязанской области,
— Управления Федеральной службы судебных приставов РФ по Рязанской области,
— Рязанской областной думы,
— Министерства по делам территорий и информационной политике Рязанской области,
— Нотариальной палаты Рязанской области,
— Министерства труда и социальной защиты населения Рязанской области,
— Адвокатской палаты Рязанской области,
— Рязанского регионального отделения Ассоциации юристов России.
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