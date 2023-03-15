«Правовой поезд» будет работать 16 марта в Рязанском муниципальном районе

В 4 населённых пунктах Рязанского района 16 марта будет работать «Правовой поезд».

График приёма граждан приводит уполномоченный по правам человека Рязанской области Наталья Епихина.

С 10 до 11:30 – здание администрации, посёлок Мурмино, ул. Верхне-Садовая, д. 7;

с 12 до 13:30 – здание СДК, село Дубровичи, ул. Молодёжная, д. 2;

с 14:30 до 16 – здание СДК, село Дядьково, ул. Центральная, д. 47б;

с 16:30 до 18 – здание СДК, село Льгово, ул. Колхозная, д. 23.

Предварительная запись на приём не требуется. Дополнительная информация по телефону 25-36-55.

Маломобильные граждане для оказания правовой помощи на дому могут обратиться по номеру телефона 25-36-55.

Приём будут вести уполномоченный по правам человека в Рязанской области, а также представители:

— Прокуратуры Рязанской области,

— Управления Министерства юстиции РФ по Рязанской области,

— Управления Росздравнадзора по Рязанской области,

— Управления Министерства внутренних дел РФ по Рязанской области,

— СУ СКР по Рязанской области,

— ФКУ «Главное бюро медико-социальной экспертизы по Рязанской области»,

— ГУ–отделения Социального фонда РФ по Рязанской области,

— Управления Федеральной службы судебных приставов РФ по Рязанской области,

— Рязанской областной думы,

— Министерства по делам территорий и информационной политике Рязанской области,

— Нотариальной палаты Рязанской области,

— Министерства труда и социальной защиты населения Рязанской области,

— Адвокатской палаты Рязанской области,

— Рязанского регионального отделения Ассоциации юристов России.