«Правовой поезд» 26 января работал в Рязани

В рамках проекта «Правовой поезд» в Рязани прошли бесплатные юридические консультации для граждан, сообщила пресс-служба правительства Рязанской области.

Цель проекта — сделать доступной бесплатную правовую помощь для жителей Рязанской области. 26 января «Правовой поезд» работал в г. Рязани по трем адресам — во Дворце молодежи, ДК «Приокский» и КДЦ «Октябрь».

Прием вели уполномоченный по правам человека в Рязанской области Наталья Епихина, специалисты регионального министерства по делам территорий и информационной политике, министерства труда и социальной защиты населения, представители региональных управлений федеральных министерств и ведомств, других организаций.

Рязанцы обращались, в частности, по вопросам, касающимся сферы ЖКХ, переселения из аварийного фонда, предоставления социальных услуг. Среди тех, кто воспользовался бесплатной юридической помощью, были, в том числе, граждане, прибывшие в Рязань из ЛНР и ДНР.

Как отметила уполномоченный по правам человека в Рязанской области Наталья Епихина, акция «Правовой поезд» проходила в областном центре впервые. Это связано с большим количеством обращений жителей Рязани в приемную омбудсмена. Она сообщила, что по большинству вопросов исчерпывающую юридическую помощь граждане получили сразу.