Вторник, 1 октября, 2024

Православного блогера задержали по обвинению в изнасиловании дочери прихожанки

Автор: Алексей Самохин

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В Санкт-Петербурге сотрудники правоохранительных органов задержали православного блогера, подозреваемого в совершении насильственных действий в отношении 11-летней девочки. Об этом сообщает SPB.KP.RU.

По информации источника издания, задержание проведено 30 сентября. Задержанный — 31-летний мужчина, который ранее работал смотрителем на кладбище и вёл популярный православный блог.

Согласно версии следствия, с сентября 2022 года по февраль 2024 года подозреваемый систематически совершал насильственные действия сексуального характера в отношении девочки в квартире на Заневском проспекте. Девочка приходила туда для занятий с ним, а затем жила там со своей матерью.

Мужчину доставили на допрос из больницы, где он проходил лечение. Ранее он работал смотрителем на кладбище и вёл популярный православный блог.

На странице блогера в социальных сетях он рассказывал о девочке по имени Василина (имя изменено), которая жила с ним в течение двух лет. Блогер утверждал, что заботился о ней и воспитывал её, а когда у него забрали доверенность на опеку, это стало для девочки тяжёлым испытанием. Он также утверждал, что родственники девочки дали ложные показания против него.

В одном из последних постов на странице мужчины есть фотография девочки с экскурсии в Лавре.

Мужчине предъявлено обвинение, решается вопрос о его заключении под стражу.

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