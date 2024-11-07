Правоохранители встретились с воспитанниками Сасовского реабилитационного центра

В преддверии Дня сотрудников органов внутренних дел РФ Штаб общественной поддержки «Единой России» в Рязанской области организовал встречу правоохранителей с несовершеннолетними воспитанниками Сасовского социально-реабилитационного центра.

Первая часть мероприятия была посвящена работе кинологической службы. Сотрудницы рассказали о своей деятельности и привели с собой новобранца — четырехмесячного щенка немецкой овчарки по кличке Гэри. Ребята узнали, что каждый щенок закрепляется за определенным наставником и проходит индивидуальную дрессировку. Также им рассказали о различных породах собак и их роли в патрульно-постовой службе.

В рамках своей службы Гэри будет искать запрещенные вещества. Для демонстрации умений пса полицейские принесли имитацию запахов различных видов веществ.

Дети задали множество вопросов, среди которых был порядок обучения и поступления на службу в полицию. Воспитанникам реабилитационного центра предоставили возможность поиграть с щенком.

Затем инспектор по делам несовершеннолетних Октябрьского района города Рязани, старший лейтенант полиции Ирина Комарова, тесно работающая с реабилитационным центром, напомнила присутствующим об их правах и обязанностях, а также об ответственности за нарушения законодательства.

«На сегодняшней лекции детям были донесены основы административной и уголовной ответственности, разъяснена ответственность за правонарушения и преступления. Я хочу пожелать ребятам, чтобы они нашли свое место в жизни, выбрали профессию, которая будет приносить им радость и пользу обществу. Если после сегодняшней лекции кто-то наметит свой путь в органы правопорядка, значит, все было не зря», — отметила Ирина Комарова.