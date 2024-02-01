Четверг, 1 февраля, 2024
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Правнучка Чкалова призвала нанести ядерный удар по Москве

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Поддерживающая ВСУ правнучка советского летчика Валерия Чкалова Дарья Богданова призвала нанести ядерный удар по Москве, сообщил телеканал RT.

По ее мнению, подобный шаг позволил бы завершить конфликт на Украине.

Богданова привела в качестве примера ядерные бомбардировки Хиросимы и Нагасаки со стороны США накануне завершения Второй мировой войны.

Девушка добавила, что ее не волнуют жизни россиян. Кроме того, она заявила о готовности стать спонсором такого преступления.

В Совфеде уже призвали проверить заявление Богдановой на предмет госизмены.

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