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Правительству предложат привлечь к охране школ Росгвардию

Елена Лобанова
Фото telegram-канала "Подъем"
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Росгвардия должна быть привлечена к охране школ по всей стране — с таким предложением к правительству в течение ближайших двух недель планируют обратиться депутаты Госдумы.

— Все задачи по обеспечению безопасности школ нужно перепоручить Росгвардии. Сначала нам нужно направить официальное письмо в правительство на согласование, —отметил член думского комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов, зампред фракции Олег Шеин.

В Совете Федерации согласны с таким предложением. Там сообщили, что ранее уже предлагали пересмотреть подход к безопасности школьных учреждений. В Госдуме также признают важность усиления безопасности школ. Первый зампред комитета по образованию и науке Геннадий Онищенко в разговоре с «Известиями» подчеркнул необходимость сделать все для повышения уровня охраны.

При этом во фракции «Справедливой России» настаивают, что родители не должны платить за охрану. Это не потребует дополнительных финансовых затрат, полагают в ЛДПР. А в КПРФ считают, что привлечение федеральной службы к такой работе недолжно привести к раздуванию штата Росгвардии.

В «Единой России» согласны, что школы должны охранять профессионалы.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»: При погонных основаниях: Росгвардию хотят привлечь к охране школ.

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