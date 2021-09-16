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Четверг, 16 сентября, 2021
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Правительство утвердило условия для получения «спортивного» налогового вычета

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Правительство утвердило условия для получения «спортивного» налогового вычета

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Правительство РФ утвердило перечень услуг для получения «спортивного» налогового вычета.

Оформить вычет можно с 2022 года, сообщили в пресс-службе кабмина. Вычет будет работать для физкультурно-оздоровительных услуг, услуг по обеспечению участия в физкультурных мероприятиях, а также для разработки фитнес-планов и программ. Таким образом, оформить налоговый вычет смогут те, кто приобретал абонемент в фитнес-центр, зал или бассейн.

Максимальная сумма годовых затрат на физкультуру и спорт, с которыми можно получить обратно часть затраченных средств, составляет 120 тыс. руб. Возврату подлежат 13% от потраченной суммы, то есть до 15,6 тыс. руб.

Чтобы получить спортивный вычет, нужно, чтобы организация, которая представляет услуги, была включена в специальный перечень. Перечень подразумевает, что в ней работают сотрудники с профильным образованием, а спорт является основным видом деятельности. Кроме того, организация не должна быть в перечне недобросовестных поставщиков.

Оформить вычет можно будет в налоговой инспекции или через работодателя. Для подтверждения расходов потребуется кассовый чек и договор.

Вычет смогут получить и родители за занятия детским спортом.

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