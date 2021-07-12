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Понедельник, 12 июля, 2021
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Правительство Рязанской области спрогнозировало рост зарплат

7info
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Правительство Рязанской области составило прогноз роста среднемесячной зарплаты наёмных работников, учителей, работников образования. Документ опубликовал сайт газеты «Рязанские ведомости».

Среднемесячный доход работников в регионе в 2021 году прогнозируется в 32 тысячи 628 рублей, в 2022 году — 34 тысячи 586, в 2023 — 36 тысяч 868.

Зарплата учителей составит — 35 тысяч 990,8 рублей, 38 тысяч 150,2 рубля, 40 тысяч 668,2 рубля.

Зарплата работников сферы образования составит — 30 246,5, 32 061,3, 34 177,3 рубля.

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