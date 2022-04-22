Правительство Рязанской области подписало соглашение о сотрудничестве с белорусским предприятием «Гомсельмаш»

22 апреля заключено соглашение о сотрудничестве между правительством Рязанской области и белорусским сельскохозяйственным предприятием ОАО «Гомсельмаш», сообщает пресс-служба облправительства. Документ подписали губернатор региона Николай Любимов и гендиректор ОАО «Гомсельмаш» Александр Новиков.

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Соглашение предусматривает мероприятия по развитию АПК региона и обеспечению потребностей рязанских сельхозтоваропроизводителей в специализированной технике. Так, в период 2022-2025 годов планируются поставки комбайнов в различных комплектациях, опрыскивателей, почвообрабатывающей техники, различных запасных частей.

Губернатор Николай Любимов отметил, что документ сделает более тесным сотрудничество с компанией «Гомсельмаш» в работе по укреплению парка сельхозтехники региона.

«Соглашение свидетельствует о готовности совместными усилиями решать важнейшие задачи, которые стоят перед агропромышленным комплексом. Рязанские аграрии сегодня демонстрируют достойнейшие результаты. Мы со своей стороны стараемся оказывать максимальную помощь сельхозпредприятиям, сделать так, чтобы меры поддержки были для них доступными и применимыми. В обновлении парка машин тоже помогаем. Сотрудничество с «Гомсельмашем», уверен, сделает эту поддержку более эффективной», – сказал Николай Любимов.

«Рады, что «Гомсельмаш» станет нам в этом надежным партнером. Мы дорожим деловыми связями с белорусскими коллегами, которые вместе с нами смогут работать над развитием сельского хозяйства, экономики региона. Это соглашение поможет сделать наше взаимодействие более качественным и оперативным, позволит обеспечить потребности аграриев, ускорить процесс приобретения и доставки сельхозмашин и оборудования, запасных частей в хозяйствах. Они сейчас, в период посевной кампании, очень нужны», — добавил политик.

Генеральный директор ОАО «Гомсельмаш» Александр Новиков отметил, что соглашение о сотрудничестве с Рязанской областью – знаковое для компании событие.

«Техника «Гомсельмаш» в общем объеме сельхозтехники региона занимает сорок процентов, и, думаю, это не предел. С ООО «Старожиловоагроснаб» мы успешно работаем с 2007 года, спасибо за надежное партнерство», – сказал руководитель компании.

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Александр Новиков поблагодарил за поддержку правительство Рязанской области и АО «Росагролизинг».