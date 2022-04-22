Правительство Рязанской области подписало соглашение о сотрудничестве с белорусским предприятием «Гомсельмаш»

22 апреля заключено соглашение о сотрудничестве между правительством Рязанской области и белорусским сельскохозяйственным предприятием ОАО «Гомсельмаш», сообщает пресс-служба облправительства. Документ подписали губернатор региона Николай Любимов и гендиректор ОАО «Гомсельмаш» Александр Новиков.
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Соглашение предусматривает мероприятия по развитию АПК региона и обеспечению потребностей рязанских сельхозтоваропроизводителей в специализированной технике. Так, в период 2022-2025 годов планируются поставки комбайнов в различных комплектациях, опрыскивателей, почвообрабатывающей техники, различных запасных частей.
Губернатор Николай Любимов отметил, что документ сделает более тесным сотрудничество с компанией «Гомсельмаш» в работе по укреплению парка сельхозтехники региона.
Генеральный директор ОАО «Гомсельмаш» Александр Новиков отметил, что соглашение о сотрудничестве с Рязанской областью – знаковое для компании событие.
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Александр Новиков поблагодарил за поддержку правительство Рязанской области и АО «Росагролизинг».