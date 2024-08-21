Правительство одобрило поправки к закону о борьбе с фиктивными браками

В правительстве разработали изменения в законопроект, нацеленный на предотвращение фиктивных браков, которые иностранцы заключают для получения разрешения на временное проживание (РВП) в России. Правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила представленный МВД проект поправок. Об этом сообщил источник, знакомый с решениями, принятыми на заседании комиссии. «Ведомости» располагают текстом документа, разработанного МВД.

Поправки в законы о порядке выезда и въезда в Россию и о правовом положении иностранных граждан были внесены в Государственную Думу (ГД) 1 ноября 2023 года. Их соавторами выступили сенаторы Андрей Клишас, Юрий Валяев, Ирина Рукавишникова, а также депутат ГД Виктор Водолацкий (все из партии «Единая Россия»). Законопроект был принят в первом чтении 10 апреля 2024 года. Доработанный проект с учетом предложенных поправок будет представлен на рассмотрение ГД во втором чтении комитетом ГД по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками.

В соответствии с предложенными правительством изменениями, РВП без учета квоты может быть выдано иностранному гражданину, если он состоит в браке с гражданином РФ не менее двух лет до подачи заявления на получение разрешения, и этот гражданин РФ постоянно проживает в России. Также РВП может быть выдано в случае, если в браке с гражданином РФ родился или был усыновлен ребенок в том же регионе, где проживает супруг (или супруга) с российским гражданством.

К причинам отказа в выдаче или аннулирования РВП правительство предлагает добавить новую норму. Помимо признания брака недействительным по решению суда, РВП будет аннулировано, если брак, являвшийся основанием для его получения, расторгнут. Также аннулирование может произойти в случае лишения или ограничения родительских прав, отмены усыновления, или исключения данных об иностранном гражданине из записи акта о рождении ребенка, если РВП было выдано на основании рождения или усыновления ребенка с гражданином РФ.

В соответствии с поправками, вид на жительство без получения РВП может быть выдан иностранному гражданину, у которого есть родитель (усыновитель, опекун, попечитель) или ребенок, рожденный (усыновленный) в браке с гражданином РФ, постоянно проживающим в России, или совершеннолетний ребенок, имеющий гражданство РФ и постоянно проживающий в стране. Также вид на жительство смогут получить иностранцы, у которых есть ребенок, если они подтверждают в суде факты совместного проживания с этим ребенком и участия в его воспитании и содержании на территории РФ в течение двух лет. Дополнительно будет учитываться совместное проживание иностранного гражданина с одним из родителей ребенка в России и ведение общего хозяйства не менее двух лет.