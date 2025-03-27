Правила медосвидетельствования на опьянение меняются в России с 1 сентября

С 1 сентября 2025 года в России планируется изменить правила проведения медицинского освидетельствования на состояние алкогольного опьянения. Соответствующий проект приказа министерства здравоохранения РФ опубликован на портале проектов нормативных правовых актов, пишет РИА Новости.

Приказ будет действовать до 1 сентября 2031 года.

Проект уточняет порядок проведения медицинского освидетельствования и вынесения заключения по его результатам в случае оказания экстренной медицинской помощи. Например, при оказании помощи пострадавшим в ДТП или пациентам с признаками отравления наркотическими, ядовитыми или психотропными веществами производится отбор биологических образцов (мочи и крови). Эти образцы хранятся в течение недели и могут быть исследованы при необходимости.

Реклама

Кроме того, пересмотрен перечень основных групп наркотических и психотропных веществ, подлежащих химико-токсикологическим исследованиям, с учетом изменений в структуре наркопотребления в России.

Также в проекте уточняются вопросы получения информированного добровольного согласия на освидетельствование и основания для вынесения заключения об отказе от его прохождения.