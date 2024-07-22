Пожилого саратовчина осудят за смертельное ДТП в Шиловском районе, где погибли 7 человек

72-летний житель Саратовской области предстанет перед судом за действия на дороге, которые послужили причиной смертельной аварии в Шиловском районе. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Напомним, речь идет об аварии, которая произошла 9 апреля на 275 километре автодороги М-5 «Урал». В результате столкновения грузового автомобиля «КамАЗ» и легкового автомобиля «Мазда» погибли водитель легкового автомобиля и шесть его пассажиров.

Установлено, что за рулем большегруза был 72-летний саратовчанин. Он превысил разрешенную скорость, выехал на встречную полосу и столкнулся с легковушкой.

Жителю Саратовской области грозит лишение свободы сроком до семи лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет. Уголовное дело направлено для рассмотрения в Шиловский районный суд.