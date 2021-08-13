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Пятница, 13 августа, 2021
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Пожилая липчанка умерла на входе в поликлинику

Никита Брыкин
Пожилая липчанка умерла на входе в поликлинику
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Днем в четверг у входной группы поликлиники №2 скончалась 70-летней жительница Липецка, пишет портал «Город 48».

В пресс-службе УМВД России по Липецкой области уточнили, что пенсионерка стало плохо, когда она сидела на лавочке. В итоге липчанка потеряла сознание. Медикам лишь оставалось констатировать ее смерть.

«Сотрудники отдела полиции № 7 устанавливают обстоятельства смерти липчанки», – пояснили в ведомстве.

В областном управлении здравоохранения рассказали, что липчанка проходила лечение в Центре амбулаторной хирургии.

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