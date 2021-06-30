72-летняя пожилая липчанка не может зайти в квартиру из-за гор мусора внутри

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В Липецке пожилая женщина забила свою квартиру мусором и не может зайти внутрь. Неприятным запахом и антисанитарией заинтересовался и Роспотребнадзор. Об этом сообщает Gorod48.

Жильцы дома №7/2 по улице Филипченко рассказали о произошедшем в социальных сетях. По словам местных жителей, 72-летняя женщина уже некоторое время носит в свою квартиру вещи и пищевые отходы. Мусора внутри скопилось настолько много, что его видно с улицы. Более того — сама хозяйка квартиры не может зайти внутрь из-за гор из пакетов.

Фото Gorod48

— Женщина ночует или в подъезде или на улице под раскидистым деревом. Она считает, что утром уходит на работу. Пенсионерка идет к мусорке, собирает отходы и распихивает все по кустам, — рассказали местные жители.

Фото Gorod48

От действий женщины страдают ее соседи. Из-за антисанитарии в квартире множество тараканов и неприятный запах. Некоторые уверяют, что даже слышали там писк мышей.

Соседи рассказали, что раньше женщина такой не была. Все началось, когда от нее ушел сын. Ситуация ухудшилась еще больше в последний год.

В полиции рассказали, что соседи уже обращались в органы из-за нерадивой соседки. Тогда сотрудники провели необходимую проверку и направили все материалы в Роспотребнадзор.

Фото Gorod48