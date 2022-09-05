Понедельник, 5 сентября, 2022
Татьяна Проводина

Пожарные в Рязанской области ликвидировали свыше 140 пожаров за неделю

Man фото создан(а) freepik - ru.freepik.com

За минувшую неделю пожарные подразделения ликвидировали в Рязанской области 147 пожаров. Подробности рассказали в Главном управлении МЧС по региону.

Из ликвидированных возгораний – 29 техногенные, 47 – горение мусора, 54 – горение сухой травы, 17 – горение стерни. Огонь повредил и уничтожил 41 строение и 4 единицы техники. На пожарах 2 человека погибли и 2 получили травмы.

31 августа произошёл пожар в жилом доме в деревне Нарышкино Касимовского района. Погиб мужчина 1961 года рождения.

4 сентября на пожаре в многоквартирном доме на улице Октябрьской в Рязани пострадали двое мужчин – 1990 и 1952 годов рождения.

4 сентября произошёл пожар в селе Новики Спасского района. Погиб мужчина 1978 года рождения.

spot_img

Все права защищены. © РИА «7 НОВОСТЕЙ». 2022. Телефон: 4 912 405043. Общие вопросы: [email protected] Реклама: [email protected] Техподдержка: [email protected] Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г. Время работы: 24/7