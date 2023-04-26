Пожарные в Рязани потушили два дома меньше чем за полчаса

На улице Орсовской в Рязани 25 апреля пожарные оперативно потушили два дома. Подробности приводит Telegram канал ГУ МЧС по Рязанской области.

Сигнал о возгорании в одноэтажном многоквартирном доме поступил в экстренные службы в 17:03. Огонь тушили 6 единиц техники и 24 человека. В 17:31 пожар был локализован, в 17:32 ликвидировано открытое горение.

Предварительно, повреждено два дома на площади около 200 квадратных метров. Информации о пострадавших не поступало.