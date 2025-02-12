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Происшествия

Пожарные спасли женщину из горящего дома в Рязани 

Алексей Самохин

Сегодня ночью в Рязани пожарные спасли из горящего дома женщину, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Рязанской области. 

Сообщение о пожаре во 2-м Дачном переулке поступило 12 февраля в 03:59. На место происшествия выезжали 6 единиц специальной техники, 21 сотрудник МЧС. 

Пожарные вынесли из здания женщину, которая не могла самостоятельно передвигаться. Кроме того, из квартиры выпустили на улицу закрытую там собаку. 

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Пожарные спасли женщину из горящего дома в Рязани  Сообщение о пожаре во 2-м Дачном переулке поступило 12 февраля в 03:59.

В 04:37 пожар был локализован на площади около 70 квадратных метров, в 04:57 открытое горение ликвидировано.

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